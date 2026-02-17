В «Ростове» прокомментировали трансфер Вахании в «Краснодар»

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров высказался о будущем переходе защитника Ильи Вахании в «Краснодар».

– Мы удовлетворены ходом переговоров по Илье. Хочу сказать ему огромное спасибо за тот вклад, который он внес в развитие футбольного клуба «Ростов» и будет еще приносить до лета 2026 года. С «Краснодаром» договорились достаточно быстро.

– Быстро ли пришли к соглашению по пункту, по которому Илья до лета будет играть за «Ростов»?

– Это было одним из наших условий, «Краснодар» пошел нам навстречу (по этому пункту) и еще по ряду условий.