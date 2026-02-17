В «Ростове» прокомментировали трансфер Вахании в «Краснодар»

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров высказался о будущем переходе защитника Ильи Вахании в «Краснодар».
– Мы удовлетворены ходом переговоров по Илье. Хочу сказать ему огромное спасибо за тот вклад, который он внес в развитие футбольного клуба «Ростов» и будет еще приносить до лета 2026 года. С «Краснодаром» договорились достаточно быстро.
– Быстро ли пришли к соглашению по пункту, по которому Илья до лета будет играть за «Ростов»?
– Это было одним из наших условий, «Краснодар» пошел нам навстречу (по этому пункту) и еще по ряду условий.
- Контракт защитник с «Краснодаром» вступит в силу 16 июня.
- 25-летний Вахания в этом сезоне провел 22 матча за «Ростов», забил 2 гола, сделал 1 ассист.
Источник: «Матч ТВ»