  • В «Ростове» прокомментировали трансфер Вахании в «Краснодар»

В «Ростове» прокомментировали трансфер Вахании в «Краснодар»

17 февраля, 11:22
1

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров высказался о будущем переходе защитника Ильи Вахании в «Краснодар».

– Мы удовлетворены ходом переговоров по Илье. Хочу сказать ему огромное спасибо за тот вклад, который он внес в развитие футбольного клуба «Ростов» и будет еще приносить до лета 2026 года. С «Краснодаром» договорились достаточно быстро.

– Быстро ли пришли к соглашению по пункту, по которому Илья до лета будет играть за «Ростов»?

– Это было одним из наших условий, «Краснодар» пошел нам навстречу (по этому пункту) и еще по ряду условий.

  • Контракт защитник с «Краснодаром» вступит в силу 16 июня.
  • 25-летний Вахания в этом сезоне провел 22 матча за «Ростов», забил 2 гола, сделал 1 ассист.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Краснодар Вахания Илья
crf57
1771392689
ГОНЧАРОВ! Ты что опупел! Игрок стоит 5млн, а ты продал за 1.55! Убогий недоумок,лишь бы свой карман набить!
  • Читайте нас: 