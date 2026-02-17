Бакаев перешел в московский клуб

Вингер Солтмурад Бакаев перешел в «Родину» из «Акрона».
«Солтик, добро пожаловать домой – и желаем успехов!» – говорится в сообщении столичного клуба.
Бакаев уже играл за «Родину» в сезоне-2023/24 на правах аренды из «Рубина». Тогда он провел за москвичей 26 матчей, забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи.
- В этом сезоне 26-летний футболист провел 18 матчей за «Акрон», забил 1 гол.
- Бакаев – воспитанник «Спартака». Срок его контракта с «Родиной» рассчитан до середины 2028 года.
Источник: официальный сайт «Родины»