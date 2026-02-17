Дивеев эмоционально высказался о ценах на квартиры в Петербурге

Зимний новичок «Зенита» Игорь Дивеев признался, что столкнулся с трудностями при поиске жилья в Санкт-Петербурге.

Центрального защитника в январе забрали из ЦСКА в обмен на Лусиано Гонду.

Зенитовцы доплатили 2 млн евро в рамках сделки.

26-летний Дивеев провел за армейцев 203 матча, забил 20 голов и сделал 5 ассистов.

– Расскажи о своих планах после сборов. Наверняка надо что-то перевозить, искать жилье? Или этим уже жена занимается?

– Да, жена этим всем занимается. Потому что когда я начал искать квартиры – это какой-то, не знаю... Как будто в Монако переезжаешь, квартиры стоят как...

– А что, тебя после Москвы что-то пугает?

– Да.

– Разве у нас, в Питере, можно чем-то испугать москвича?

– Да. Предложили 150 квадратов за 650 тысяч рублей. Я думаю: «Что? Какие 150?» Допустим, если дом, ты еще понимаешь – за что. К тому же у меня есть собака, и далеко не все [арендодатели] принимают это.