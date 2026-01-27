Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Деменко – о Джоне: «Семак видел его моменты по видеокассетам, можно за 20 млн найти более именитых игроков»

Сегодня, 09:00
4

Экс-полузащитник «Зенита» Максим Деменко прокомментировал ожидаемый трансфер в команду полузащитника Джона Джона из «Брагантино».

– Как вам такая сделка, учитывая, что бразильцы стали плохо приживаться в питерском клубе?

– Мне кажется, Сергей Богданович [Cемак] видел все моменты Джона по каким-то видеокассетам там.

– Говорят, что он может в будущем сменить Вендела.

– Я слышал, что Вендел вроде успокоился немного, вроде набирает, посмотрим, какое будет состояние. Я думаю, что они переживают сами, понятно, что они оставили бы Вендела и не переживали. Но у Вендела есть тоже какие-то свои моменты.

Честно сказать, сложно об этом футболисте [Джоне] что-то говорить. Вы правильно сказали, что тут приживаемость играет роль. Приезжали люди с большим таким опытом и уровнем и не приживались. Но мне кажется, что «Зениту» немножко надо пересмотреть футбольный рынок на какие-то другие моменты.

С одной стороны, понятно, многих продали, сейчас можно сказать, что футболистов берут и не знают, что дальше будет. А осталось всего 12 игр. И здесь, честно сказать, на долгосрочное лучше не подписывать, чтобы опять не столкнуться с проблемой приживаемости бразильцев. Значит, агенты здесь переубедили или сказали, что он способен. Но говорить пока сложно.

Если мы говорим о той же сделке с Дивеевым, то мы понимаем, что он россиянин, игрок сборной, мало травмируется, знают его уже по игровым качествам, то с Джоном очень сложно. Кассьерра год себя точно не мог проявить, потом стал лучшим бомбардиром, потом начали убирать, потом пришел Соболев, сейчас вроде выбирают нового.

– То есть такая дорожка трансферов себя исчерпала? Не столь эффективна?

– Наверное, соглашусь с вами. Потому что даже дорогие покупки, более дорогостоящие футболисты были еще с тех времен Халка, Витсселя, Клаудиньо. Понятно, что футболисты действительно хорошие. Там, наверное, каждый тренер видит и понимает, что они могут делать.

Но тут очень сложно, на самом деле, как он впишется, непонятно. Вот этот период очень сложный, на самом деле, с марта по май, и погода такая непредсказуемая, то есть тот же первый месяц будет непонятно. А какую сумму за него заплатят?

– В районе 20 миллионов евро.

– Не знаю, если честно. На сегодняшний день мы прекрасно понимаем, что за 20 миллионов можно более именитых найти футболистов, которые в сборной своей страны будут играть. Да, может, не в Бразилии, но в командах, где эти футболисты будут интересны.

Понятно, что сейчас сложно кого-то в российский чемпионат позвать, еврокубков нет, только финансами можно. По мне, «Зенит» должен пересмотреть немножко политику, все-таки нужно омолаживать команду, если команда хочет в дальнейшем как-то претендовать, вернуться к чемпионской гонке. С «Краснодаром» понятно, там селекция работает на очень хорошем уровне.

  • 23-летний игрок в этом году провел за «РБ Брагантино» 2 матча, забил 3 гола. В 2025-м на счету Джона Джона были 51 игра, 13 голов и 11 ассистов за клуб.
  • По данным журналиста Ивана Карпова, сумма трансфера бразильца составит 18 миллионов евро плюс 4 миллиона бонусами.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Брагантино Деменко Максим Джон Джон Семак Сергей
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бумбраш
1769499837
Скоро увидим вендель вендель
Ответить
R_a_i_n
1769502901
Видеокассеты))
Ответить
Good_win_ФКСМ
1769502943
видать, Сережа тоже любит видеокассеты с немецкими фильмами, если сперва Джонов просмотрел по кассеткам))) интересно только, сколько лет назад Сережа смотрел эти видеокассеты, и сколько лет Ванькам коль скоро давно уже все в цифре)))
Ответить
Garrincha58
1769510065
Почему так если клуб в полной ж... а они продолжают тоже самое им это нравится что ли?
Ответить
алдан2014
1769515232
Что то много стало деменко? Он кто ваще? Три матча за Спартак? Или четыре?
Ответить
