Стало известно о состоянии Игнатьева в последние недели перед смертью

Незадолго до смерти бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев резко похудел на 15 килограммов и перестал говорить.
В январе этого года он провeл больше двух недель в больнице, где лечился от онкологического заболевания. В 2024-м ему диагностировали рак желудка.
Вчера Игнатьеву резко стало хуже – упало давление, он перестал говорить и реагировать на слова близких. Ему вызвали скорую, но это не помогло.
- Сегодня стало известно, что Борис Игнатьев умер на 86-м году жизни.
- С 1992 по 1996 год он входил в тренерский штаб сборной России, а затем стал главным тренером национальной команды, которую возглавлял до 1998 года.
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»