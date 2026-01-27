Стало известно о состоянии Игнатьева в последние недели перед смертью

Незадолго до смерти бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев резко похудел на 15 килограммов и перестал говорить.

В январе этого года он провeл больше двух недель в больнице, где лечился от онкологического заболевания. В 2024-м ему диагностировали рак желудка.

Вчера Игнатьеву резко стало хуже – упало давление, он перестал говорить и реагировать на слова близких. Ему вызвали скорую, но это не помогло.