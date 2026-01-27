Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Быстров объяснил, почему «Краснодар» сможет победить в РПЛ без новичков

Быстров объяснил, почему «Краснодар» сможет победить в РПЛ без новичков

Сегодня, 11:57
1

Бывший полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров считает, что команде для чемпионства не нужны новые игроки.

«Ничего страшного, что «Краснодар» никого не подписал. Они уже показали, как выигрывать чемпионство, не подписав за предсезонку ни одного человека. У них есть усиления в лице своих ребят-воспитанников.

Будет ли этого достаточно в этом сезоне, решать руководителям клуба. Если в прошлом году они выбрали такой путь, почему они его должны менять? Им этот вектор принeс золотые медали в столетие «Зенита». Наверное, они всe сделали правильно», – сказал Быстров.

  • Зимой «Краснодар» пока не подписывал новых игроков, а только выкупил защитника Валентина Пальцева у «Динамо Мх», который ранее играл за «быков» на правах аренды.
  • Команда лидирует в РПЛ с 40 очками после 18 туров. Она опережает «Зенит» на 1 очко, «Локомотив» – на 3, ЦСКА – на 4, «Балтику» – на 5.
  • В прошлом сезоне «Краснодар» впервые стал чемпионом России.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Краснодар Быстров Владимир
Garrincha58
1769509897
Потому что сейчас нет конкурентов
Ответить
