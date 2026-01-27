Быстров объяснил, почему «Краснодар» сможет победить в РПЛ без новичков

Бывший полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров считает, что команде для чемпионства не нужны новые игроки.

«Ничего страшного, что «Краснодар» никого не подписал. Они уже показали, как выигрывать чемпионство, не подписав за предсезонку ни одного человека. У них есть усиления в лице своих ребят-воспитанников.

Будет ли этого достаточно в этом сезоне, решать руководителям клуба. Если в прошлом году они выбрали такой путь, почему они его должны менять? Им этот вектор принeс золотые медали в столетие «Зенита». Наверное, они всe сделали правильно», – сказал Быстров.