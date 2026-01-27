РФС вслед за ФИФА наложил трансферный бан на клуб РПЛ

РФС повторно наложил трансферный бан на «Ростов».

Ранее организация уже накладывала ограничения на клуб в ноябре. Затем «Ростов» попал под санкции ФИФА за невыплату части суммы по трансферу Родриго Саравии.

Также под санкции РФС попали клубы Первой лиги – «Арсенал» и «Чайка». Причиной этому послужили нарушения при прохождении лицензирования.

Несмотря на это, тульский клуб вчера заключил контракт с Аязом Гулиевым, а команда из Песчанокопского приобрела троих футболистов. Причeм два из них, были оформлены как раз в день вынесения ограничений.

Сообщается, что «Чайка» испытывает финансовые трудности. У клуба есть задержки по выплате заработной платы футболистам.