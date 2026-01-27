Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Что нового появилось на «Бомбардире»: рассказываем и ждем ваших отзывов!

Что нового появилось на «Бомбардире»: рассказываем и ждем ваших отзывов!

Сегодня, 08:05
9

Добрый день, уважаемые пользователи. Это команда «Бомбардира».

В последнее время мы много работаем над обновлением различных составляющих сайта. Какие-то моменты сейчас в процессе настройки, какие-то мы уже представили вашему вниманию.

Сегодня хотим сообщить вам о том, что нового появилось на сайте в последнее время. Вдруг что-то вы еще не успели заметить – мы расскажем.

1. Трансферы

Появился раздел, посвященный переходам игроков. Теперь можно надолго залипнуть не только в актуальные переходы, но и архивные, выбрав прошлые годы. Все это есть здесь. Выбираем интересующий трансферный период – и смотрим. Есть опция выбора какого-то отдельного турнира.

На странице футболистов появился подраздел, где собраны его переходы.

На страницах турниров можно смотреть трансферы, которые касаются только этого соревнования.

Обратим внимание, что появилось отдельное место, где собраны новости о завершенных трансферах. Только официальная информация!

2. Новая информация о матчах

Теперь мы предоставляем еще больше сведений по ходу матчей. Вы могли заметить, что карточки стали содержать причины, появились ВАР-события, количество дополнительных минут.

А перед играми с недавних пор можно изучать, кто пропустит матч по той или иной причине. Для этого есть таб «Не сыграют».

4. Рейтинги ФИФА и УЕФА

Искать рейтинги ФИФА и УЕФА больше не нужно. Они доступны по клику в выпадающем меню.

5. Хабы

Мы посчитали, что не хватает объединенных страниц для главных сущностей – команд, игроков, тренеров, судей, стадионов. С помощью этих хабов можно быстро находить интересующие страницы.

6. Поиск

Еще быстрее находить нужное помогает поиск. О нем мы уже рассказывали, но напомним и сейчас.

7. Страница турниров

На днях новое исполнение получила страница, где собраны все турниры. Она стала информативнее: в блоках видим информацию о датах, посещаемости, результативности. Еще указан текущий лидер. Визитная карточка турнира – на ладони.

Рассчитываем, что теперь пользоваться «Бомбардиром» будет еще удобнее и приятнее. Впечатления, отзывы, пожелания о работе сайта можете оставлять в комментариях под этим постом. Мы их рассмотрим и будем становиться лучше – для вас!

Подписывайтесь на наш телеграм-бот. Подробный рассказ о нем здесь.

Спасибо за внимание. Следите за следующими обновлениями:)

Источник: «Бомбардир»
Работа сайта
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1769493481
А нет у вас желания, выпустить приложения для смартфона? Мне думается, что большинство сидит со смарт устройств, чем с компа))
Ответить
zigbert
1769494543
Бомбардир,продолжай совершенствоваться,полезной информации стало больше.Есть предложение,сделать архив в КП и определять победителя ещё и по итогам года с учётом всех набранных баллов за год.
Ответить
Таврида
1769494795
А где рубрика "Жены футболистов и Ивана Кнолль"?
Ответить
Пингвины Антарктиды/Толян
1769499530
А как блог зарегить?
Ответить
rash1959
1769502811
Поменяйте заголовкопридумывателя. От таких заголовков скоро Земля налетит на небесную ось.
Ответить
BRO_football
1769513796
Почему имена некоторых футболистов написано на английском языке, а не на русском, и у них в карточке ни фотографии, ни даты рождения, ни возраста, ни гражданства, ни роста? А у некоторых команд даже состава нет. В основном это всё касается малоизвестных команд и футболистов. Или вы не собираетесь так настолько глубоко погружаться в статистику и планируете оставить всё так?
Ответить
Главные новости
Что нового появилось на «Бомбардире»: рассказываем и ждем ваших отзывов!
9
Романцев болезненно отреагировал на смерть Игнатьева
14:47
Ди Мария назвал лучшего тренера в карьере: «Он дал мне все»
14:14
ФотоРоналду трогательно поздравил Джорджину с днем рождения
13:50
Пруцев сказал, почему не играл за «Спартак» при Станковиче: «Такое у меня было впервые»
13:37
5
Фото«Зенит» продлил контракт с бразильским вингером
13:26
3
Губерниев – о красоте Дзюбы: «Он словно сошел с полотна художника»
13:18
9
РФС вслед за ФИФА наложил трансферный бан на клуб РПЛ
13:07
ФотоСафонов подтвердил возвращение к тренировкам с «ПСЖ» перед матчем Лиги чемпионов
12:38
1
Аршавин оценил шансы 17-летнего зенитовца заиграть в основном составе
11:44
2
Все новости
Все новости
Новичок «Спартака» Саусь раскрыл свой любимый клуб
14:57
Канчельскис высказался о чемпионских амбициях Талалаева
14:35
Заявление президента РФС по случаю смерти Игнатьева
13:59
Фото«Зенит» продлил контракт с бразильским вингером
13:26
3
Губерниев – о красоте Дзюбы: «Он словно сошел с полотна художника»
13:18
9
РФС вслед за ФИФА наложил трансферный бан на клуб РПЛ
13:07
Тарханов сказал, сможет ли «Спартак» с Карседо побороться за чемпионство
12:58
1
Клуб АПЛ собрался выкупить защитника у «Милана» – часть суммы достанется «Реалу»
12:47
ФотоСафонов подтвердил возвращение к тренировкам с «ПСЖ» перед матчем Лиги чемпионов
12:38
1
Стало известно о состоянии Игнатьева в последние недели перед смертью
12:19
«Локомотив» ведет переговоры об аренде игрока в клуб второй Бундеслиги
12:10
Быстров объяснил, почему «Краснодар» сможет победить в РПЛ без новичков
11:57
1
Аршавин оценил шансы 17-летнего зенитовца заиграть в основном составе
11:44
2
Карасева не позвали на сбор судей УЕФА
11:33
3
Фото«Зенит» подписал форварда «Урала»
11:17
2
Аршавин сказал, как уход Сауся повлияет на «Балтику»
11:08
2
Романцев заявил, что «Спартак» из 90-х на голову сильнее нынешнего «Зенита»
10:57
12
Трансфер Сауся стал рекордным для «Балтики»
10:44
3
Названы возможные причины смерти Игнатьева
10:30
2
Защитник ЦСКА может перейти в «Балтику»
10:19
1
Романцев – о врагах «Спартака»: «С каждым годом их появляется все больше»
10:05
11
Умер бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев
09:52
3
Романцев высказался о назначении Карседо в «Спартак»
09:40
5
Трансферы бразильцев в «Зените» сравнили с явлением природы
09:28
13
У Писарева возникли вопросы к «Спартаку» после трансфера Сауся
09:13
22
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 