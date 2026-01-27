Что нового появилось на «Бомбардире»: рассказываем и ждем ваших отзывов!

Добрый день, уважаемые пользователи. Это команда «Бомбардира».

В последнее время мы много работаем над обновлением различных составляющих сайта. Какие-то моменты сейчас в процессе настройки, какие-то мы уже представили вашему вниманию.

Сегодня хотим сообщить вам о том, что нового появилось на сайте в последнее время. Вдруг что-то вы еще не успели заметить – мы расскажем.

1. Трансферы

Появился раздел, посвященный переходам игроков. Теперь можно надолго залипнуть не только в актуальные переходы, но и архивные, выбрав прошлые годы. Все это есть здесь. Выбираем интересующий трансферный период – и смотрим. Есть опция выбора какого-то отдельного турнира.

На странице футболистов появился подраздел, где собраны его переходы.

На страницах турниров можно смотреть трансферы, которые касаются только этого соревнования.

Обратим внимание, что появилось отдельное место, где собраны новости о завершенных трансферах. Только официальная информация!

2. Новая информация о матчах

Теперь мы предоставляем еще больше сведений по ходу матчей. Вы могли заметить, что карточки стали содержать причины, появились ВАР-события, количество дополнительных минут.

А перед играми с недавних пор можно изучать, кто пропустит матч по той или иной причине. Для этого есть таб «Не сыграют».

4. Рейтинги ФИФА и УЕФА

Искать рейтинги ФИФА и УЕФА больше не нужно. Они доступны по клику в выпадающем меню.

5. Хабы

Мы посчитали, что не хватает объединенных страниц для главных сущностей – команд, игроков, тренеров, судей, стадионов. С помощью этих хабов можно быстро находить интересующие страницы.

6. Поиск

Еще быстрее находить нужное помогает поиск. О нем мы уже рассказывали, но напомним и сейчас.

7. Страница турниров

На днях новое исполнение получила страница, где собраны все турниры. Она стала информативнее: в блоках видим информацию о датах, посещаемости, результативности. Еще указан текущий лидер. Визитная карточка турнира – на ладони.

Рассчитываем, что теперь пользоваться «Бомбардиром» будет еще удобнее и приятнее. Впечатления, отзывы, пожелания о работе сайта можете оставлять в комментариях под этим постом. Мы их рассмотрим и будем становиться лучше – для вас!

Спасибо за внимание. Следите за следующими обновлениями:)