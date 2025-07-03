На «Бомбардире» появился поиск

Добрый день, уважаемые пользователи. Это команда «Бомбардира».

В последнее время мы много работаем над обновлением различных составляющих сайта. Какие-то моменты сейчас в процессе настройки, какие-то мы уже представили вашему вниманию.

Сегодня мы сообщаем вам о запуске поиска по сайту. Теперь попасть на страницу любимых команды или игрока можно в пару шагов.

Для этого нужно кликнуть на значок поиска в верхней панели и в строку вписать то, что вы ищите.

Например, вам интересно почитать последние новости про Артема Дзюбу. Пишем в строке фамилию – и сразу вверху видим нужного футболиста. Кликаем – и мы на его странице. Заодно в выдаче можно заметить интересные материалы, касающиеся объекта поиска.

Если не получается что-то найти сразу в выдаче, можно воспользоваться расширенным поиском. Для этого либо нажимаем Enter после написания в строку поиска, либо кликаем по строчке «Показать все результаты поиска».

Затем мы попадаем в хаб, где собраны все страницы, соответствующие вашему запросу.

С помощью поиска можно быстро перейти на страницу любимого турнира.

Еще можно попадать в разделы сайта. Например, в «Конкурс прогнозов».

Вот список всех типов страниц, по которым можно искать:

команды;

игроки;

турниры;

персоны (примеры: Александр Дюков, Зарема Салихова, Тимур Гурцкая);

тренеры;

судьи;

стадионы;

разделы сайта («Конкурс прогнозов», «Рейтинг букмекеров» и др);

а также можно искать новости и статьи по их заголовкам или частям текста.

Рассчитываем, что теперь пользоваться «Бомбардиром» будет еще удобнее. Впечатления, отзывы о работе поиска можете оставлять в комментариях под этим постом. Мы их рассмотрим и попробуем улучшить функционал.

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Спасибо за внимание. Следите за следующими обновлениями:)

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