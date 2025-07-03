Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

На «Бомбардире» появился поиск

3 июля, 00:35
19

Добрый день, уважаемые пользователи. Это команда «Бомбардира».

В последнее время мы много работаем над обновлением различных составляющих сайта. Какие-то моменты сейчас в процессе настройки, какие-то мы уже представили вашему вниманию.

Сегодня мы сообщаем вам о запуске поиска по сайту. Теперь попасть на страницу любимых команды или игрока можно в пару шагов.

Для этого нужно кликнуть на значок поиска в верхней панели и в строку вписать то, что вы ищите.

Например, вам интересно почитать последние новости про Артема Дзюбу. Пишем в строке фамилию – и сразу вверху видим нужного футболиста. Кликаем – и мы на его странице. Заодно в выдаче можно заметить интересные материалы, касающиеся объекта поиска.

Если не получается что-то найти сразу в выдаче, можно воспользоваться расширенным поиском. Для этого либо нажимаем Enter после написания в строку поиска, либо кликаем по строчке «Показать все результаты поиска».

Затем мы попадаем в хаб, где собраны все страницы, соответствующие вашему запросу.

С помощью поиска можно быстро перейти на страницу любимого турнира.

Еще можно попадать в разделы сайта. Например, в «Конкурс прогнозов».

Вот список всех типов страниц, по которым можно искать:

  • команды;
  • игроки;
  • турниры;
  • персоны (примеры: Александр Дюков, Зарема Салихова, Тимур Гурцкая);
  • тренеры;
  • судьи;
  • стадионы;
  • разделы сайта («Конкурс прогнозов», «Рейтинг букмекеров» и др);
  • а также можно искать новости и статьи по их заголовкам или частям текста.

Рассчитываем, что теперь пользоваться «Бомбардиром» будет еще удобнее. Впечатления, отзывы о работе поиска можете оставлять в комментариях под этим постом. Мы их рассмотрим и попробуем улучшить функционал.

Подписывайтесь на наш телеграм-бот. Подробный рассказ о нем здесь.

Спасибо за внимание. Следите за следующими обновлениями:)

Мы обновили «Конкурс прогнозов»: приглашаем всех к участию!

Обновленный рейтинг пользователей «Бомбардира»: что изменилось и где его смотреть

Источник: «Бомбардир»
Работа сайта
Рекомендуем
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1751447720
Сделайте ещё функцию...,,добавить в друзья,, и ,,игнор,, это когда игнорируемый, не может оставить комментарий под твоим постом
Ответить
Fju-2
1751461120
"Затем мы попадаем в хаб, где собраны все страницы, соответствующие вашему запросу." Не все, максимум 10 страниц для каждой категории. Например ввожу фразу "одним словом", жму Энтер, открывается страница только с 10-ью новостями и 10-ью статьями, хотя мы знаем, что фраза "одним словом" есть примерно в каждой второй новости)
Ответить
bset
1751461352
А через этот поиск можно найти нормальных писателей новостей, а не то чудо, что сейчас на Бомбардире работает?
Ответить
fakeid
1751461884
кнопка нужна: "добавить новость в избранное", чтобы потом долго не гуглить яндексом пруфы для здешних споров в комментах. вот я хочу сохранить в избранном новость bombardir.ru/news/637627 - а никак. не закладку же в браузере делать. upd: что за баг со ссылкой выше?
Ответить
...уефан
1751462178
...по-мысли - неплохо. Посмотрим, как по- исполнению и функционалу будет...
Ответить
BRO_football
1751474923
Провёл поиск по фамилии "Сергеев". Долго не мог понять, почему в результатах "Геннадий Орлов", "Роман Костомаров" и много разных судей. Только потом до меня дошло, что у них у всех отчество "Сергеевич". Не знаю даже, косяк это или нет. Надо исправлять или нет. Сами решайте.
Ответить
zigbert
1751481880
Вроде бы работает. Спасибо за новинку Бомбардир.
Ответить
slavа0508
1751485462
Молодцы . хорошая новинка .
Ответить
R_a_i_n
1751517376
Когда на бомбардире появится возможность пользоваться смайлами? Не так сложно это сделать.
Ответить
Главные новости
Зорин назвал главных конкурентов «Спартака» в РПЛ
00:32
Алвес прокомментировал трансфер в ЦСКА
00:12
Еще один клуб РПЛ хочет подписать Мухина
Вчера, 23:35
2
ЦСКА готов арендовать экс-полузащитника «Байера»
Вчера, 23:11
1
Раскрыт размер предложения «Спартака» по защитнику «Торино»
Вчера, 22:55
Спортивный директор «Спартака» полетел в Турцию за двумя игроками
Вчера, 22:22
34
ФотоНовичок ЦСКА Алвес выбрал игровой номер
Вчера, 22:10
4
«Сочи» хочет подписать экс-вратаря сборной России
Вчера, 21:56
Арестованный директор «Торпедо» «сдал» всех судей, которые брали взятки от клуба
Вчера, 21:25
27
Смородская определила, кто должен заменить «Торпедо» в РПЛ
Вчера, 21:02
8
Все новости
Все новости
«Арсенал» согласовал покупку вингера «Челси»
00:40
«Милан» рассматривает трех нападающих
00:24
ФотоШомуродов перешел в турецкий клуб
Вчера, 23:57
Фото«Тоттенхэм» купил вингера за 64 миллиона
Вчера, 23:47
Легенду «Атлетика» поймали на допинге
Вчера, 23:23
Канчельскис не верит в интерес европейских клубов к Сперцяну
Вчера, 22:44
1
Стало известно, сколько времени дали «Торпедо» на решение по участию в Первой лиге
Вчера, 22:33
11
Спортивный директор «Спартака» полетел в Турцию за двумя игроками
Вчера, 22:22
34
ФотоНовичок ЦСКА Алвес выбрал игровой номер
Вчера, 22:10
4
«Сочи» хочет подписать экс-вратаря сборной России
Вчера, 21:56
Селюк готов заключить пари на 50 тысяч долларов с клубом Первой лиги
Вчера, 21:43
3
Арестованный директор «Торпедо» «сдал» всех судей, которые брали взятки от клуба
Вчера, 21:25
27
Смородская определила, кто должен заменить «Торпедо» в РПЛ
Вчера, 21:02
8
ФотоЦСКА объявил о 1-м летнем трансфере
Вчера, 20:44
6
«Спартак» определился с главным кандидатом на усиление центра обороны
Вчера, 20:40
9
Экс-директор «Спартака» призвал очистить РПЛ от легионеров
Вчера, 20:36
4
«Спартак» вернулся к кандидатуре Салазара из «Браги»
Вчера, 20:30
3
«Штурм» сообщил о комичной травме Худякова
Вчера, 20:23
1
Президент «Урала» – о возможном стыке с «Оренбургом»: «В честь чего?»
Вчера, 20:15
17
10 сильнейших клубов мира по версии суперкомпьютера
Вчера, 20:04
«Фламенго» снова пытается забрать Барко: предложение «Спартаку» дошло до 15 миллионов
Вчера, 19:59
4
Червиченко объяснил невостребованность российских тренеров
Вчера, 19:54
3
Слуцкий назвал клубный ЧМ «преступлением»
Вчера, 19:42
5
Семин жестко высказался об исключении «Торпедо» из РПЛ
Вчера, 19:31
5
Новичок «Зенита» Жерсон прибыл в Россию
Вчера, 19:26
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 