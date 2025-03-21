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Обновленный рейтинг пользователей «Бомбардира»: что изменилось и где его смотреть

Сегодня, 12:40
6

Добрый день, уважаемые пользователи. Это команда «Бомбардира».

В последнее время мы много работаем над обновлением различных составляющих сайта. Какие-то моменты сейчас в процессе настройки, какие-то мы уже представили вашему вниманию.

Сегодня хотим сообщить вам о небольшом обновлении рейтинга пользователей. Мы изменили его дизайн и чуть реформировали условия нахождения в рейтинге.

Теперь в рейтинге отражаются только активные пользователи – те, кто хотя бы раз заходил на «Бомбардир» в течение последнего года. Кроме того, в рейтинге не отражаются пожизненно забаненные аккаунты.

Найти рейтинг стало проще: он находится внизу выпадающего меню.

Желаем всех содержательных комментариев, корректного поведения – и продвижения по рейтингу! Обновляется он каждые пять минут.

Подписывайтесь на наш телеграм-бот. Подробный рассказ о нем здесь.

Спасибо за внимание. Следите за следующими обновлениями:)

Мы обновили «Конкурс прогнозов»: приглашаем всех к участию!

Источник: «Бомбардир»
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Комментарии (6)
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Отправить
ScarlettOgusania
1742551749
какой-то неполный рейтинг опубликован, если "в нем отражаются только активные пользователи, хотя бы раз заходившие на сайт в течение последнего года"..?)
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...короче
1742553376
...прежде, чем выставлять таблицы, приведите в соответствие реальные рейтинги пользователей. В начале февраля мой рейтинг, как обнулили, так до сих пор никто не пошевелился, что бы привести всё в орднунг...
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Бомбардиръ
1742554184
Теперь Чичикову здесь нечего делать, так как "мёртвые души" уже убраны )
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