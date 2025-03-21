Обновленный рейтинг пользователей «Бомбардира»: что изменилось и где его смотреть

Добрый день, уважаемые пользователи. Это команда «Бомбардира».
В последнее время мы много работаем над обновлением различных составляющих сайта. Какие-то моменты сейчас в процессе настройки, какие-то мы уже представили вашему вниманию.
Сегодня хотим сообщить вам о небольшом обновлении рейтинга пользователей. Мы изменили его дизайн и чуть реформировали условия нахождения в рейтинге.
Теперь в рейтинге отражаются только активные пользователи – те, кто хотя бы раз заходил на «Бомбардир» в течение последнего года. Кроме того, в рейтинге не отражаются пожизненно забаненные аккаунты.
Найти рейтинг стало проще: он находится внизу выпадающего меню.
Желаем всех содержательных комментариев, корректного поведения – и продвижения по рейтингу! Обновляется он каждые пять минут.
Подписывайтесь на наш телеграм-бот. Подробный рассказ о нем здесь.
Спасибо за внимание. Следите за следующими обновлениями:)