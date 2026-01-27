Романцев заявил, что «Спартак» из 90-х на голову сильнее нынешнего «Зенита»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о мнении экс-игрока «Зенита» Александра Рязанцева, который сказал, что красно-белым в 1990-е годы было проще выигрывать чемпионаты России, чем сейчас петербуржцам.

«Потому что тот «Спартак» был сильнее, чем «Зенит» сейчас. Конечно, было проще. На голову сильнее. Посмотрите составы «Динамо», ЦСКА, «Ротора» тех лет. Там же европейского уровня футболисты играли. Может, поэтому «Спартаку» было проще, потому что он действительно был сильный», – сказал Романцев.