  • Романцев заявил, что «Спартак» из 90-х на голову сильнее нынешнего «Зенита»

Романцев заявил, что «Спартак» из 90-х на голову сильнее нынешнего «Зенита»

Сегодня, 10:57
12

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о мнении экс-игрока «Зенита» Александра Рязанцева, который сказал, что красно-белым в 1990-е годы было проще выигрывать чемпионаты России, чем сейчас петербуржцам.

«Потому что тот «Спартак» был сильнее, чем «Зенит» сейчас. Конечно, было проще. На голову сильнее. Посмотрите составы «Динамо», ЦСКА, «Ротора» тех лет. Там же европейского уровня футболисты играли. Может, поэтому «Спартаку» было проще, потому что он действительно был сильный», – сказал Романцев.

  • «Спартак» становился чемпионом России в 1992–1994 годах с 1996 по 2001 год.
  • «Зенит» победил в РПЛ 6 раз подряд в сезонах 2018/19–2013/24.

Романцев – о врагах «Спартака»: «С каждым годом их появляется все больше» 4
Романцев высказался о назначении Карседо в «Спартак» 2
Романцев высказался о тренерском уровне Черчесова 1
Источник: ютуб-канал «Спартак Шоу»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Романцев Олег
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
edw7777
1769501641
Бред! Странно слышать подобное от уважаемого тренера. Наверно, находился в разогретом состоянии.
Ответить
...уефан
1769502335
...было дело!...
Ответить
Дубина
1769502909
В 90-е Спартак вторым бы составом зеню в данный момент уничтожил...
Ответить
Интерес
1769503616
Бесполезное сравнение."Асмаралы","Океаны"все сравнения нивелируют, да и нынешнее время благополучия несравнимо со "святыми девяностыми".Хотя обе команды , пусть и в разный временной отрезок, объединяет финансовое благополучие и принадлежность к единой нефтегазовой отрасли.
Ответить
Psih86
1769504005
Нынешнего конечно, ну и Зенит был сильнее в лучшие годы.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1769509188
В 90 спартак жировал, когда все влачили жалкое существование. А когда другие команды стали получать деньги, то антинародные захлопнулись на долгие 20 лет, став заурядным середняком. Гыгыгы
Ответить
mikatv
1769509508
Он бы еще сравнил сегодняшний Зенит с Зенитом образца 2008 года. Сильнее нынешнего Зенита быть не сложно. Команда в разобранном состоянии, без мотивации, без лидеров, без тренерских идей. Только деградация российского футбола за последние 4 года позволяет ему бороться за титул.
Ответить
"supermax"
1769510073
Полыхает) красиво)
Ответить
