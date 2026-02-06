Романцев предложил решение спора о лучшем бомбардире в истории сборной России

Экс-тренер сборной России Олег Романцев прокомментировал спорную ситуацию с лучшим бомбардиром национальной команды.

Артем Дзюба с марта 2025 года считался единоличным рекордсменом.

Александр Кержаков добился, чтобы на него переписали спорный гол в ворота Германии в 2005-м.

Теперь у обоих форвардов по 31 голу в составе сборной.

– Еще недавно лучшим бомбардиром сборной с 31 голом считался Артем Дзюба. Но после истории с голом в ворота Германии в 2005 году это могут изменить. Андрей Аршавин, на которого записали тот мяч, предложил вызвать в команду и Дзюбу, и Кержакова, чтобы они на поле доказали, кто из них лучше. А как вы отнеслись к этой странной ситуации?

– Да никак. С уважением отношусь и к Артему, и к Александру. Оба – классные футболисты, настоящие бомбардиры, во всем преданные футболу. Что лишний раз подчеркивает и эта довольно неожиданная история.

Идея Аршавина с вызовом их в сборную, если это не его очередная шутка, неплоха. Но как отнесется к такому предложению Валерий Карпин?

А поскольку в этом споре я не встаю ни на чью сторону, то в порядке исключения предлагаю поделить звание лучшего бомбардира между Дзюбой и Кержаковым. А кто этому начнет завидовать, пусть догоняет!