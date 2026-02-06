Карвальо – о новичке ЦСКА: «Очень сильный защитник»

Экс-футболист ЦСКА Даниэл Карвальо высказался о центральном защитнике «Спортинга» Матеусе Рейсе, который вскоре должен стать игроком армейцев.

«Может быть, приезжает не игрок, который будет забивать голы, но приезжает очень сильный защитник. У него хорошие качества.

Знаю, что в ближайшие дни он может присоединиться к ЦСКА. Не только потому, что он бразилец, этот игрок обладает качествами и может существенно усилить ЦСКА», – заявил Карвальо.