Челестини ответил на вопрос о переходе Козлова из «Краснодара» в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини подтвердил, что атакующий полузащитник «Краснодара» Данила Козлов близок к трансферу в армейский клуб.

– Козлов присоединится к ЦСКА?

– Мне не нравится говорить об игроках, которые пока не с нами. Но мне кажется, что все очень близко.

Этот игрок даст нам еще один вариант в центре поля. Поэтому очень важно иметь талантливых русских игроков в обойме.

Клуб провел отличную работу, чтобы получить такого игрока, как Козлов.