Челестини ответил на вопрос о переходе Козлова из «Краснодара» в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини подтвердил, что атакующий полузащитник «Краснодара» Данила Козлов близок к трансферу в армейский клуб.
– Козлов присоединится к ЦСКА?
– Мне не нравится говорить об игроках, которые пока не с нами. Но мне кажется, что все очень близко.
Этот игрок даст нам еще один вариант в центре поля. Поэтому очень важно иметь талантливых русских игроков в обойме.
Клуб провел отличную работу, чтобы получить такого игрока, как Козлов.
- 21-летний Козлов в этом сезоне провел 19 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.
- «Краснодар» купил его у «Балтики» летом 2024 года за 1,25 миллиона евро.
- Сообщалось, что хавбек решил сменить команду из-за отсутствия чeткой позиции в составе.
Источник: «Матч ТВ»