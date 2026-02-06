Введите ваш ник на сайте
Аршавин объяснил, почему в «Зените» терпят Вендела

6 февраля, 17:36
3

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин оценил ситуацию с Венделом.

  • Бразилец приехал на тренировочные сборы с недельным опозданием.
  • Его оштрафовали на 700 тысяч евро (60 миллионов рублей). Это рекорд клуба.
  • В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 16 матчах.

– Вендел заплатил огромный штраф, чтобы снова опоздать на сборы. Фестивальщик!

– А вы знаете другого Вендела?

– Почему «Зенит» каждый раз ему такое поведение прощает?

Значит, его профессиональные качества нивелируют это. Когда он не будет полезен для команды, все сразу всплывет и на этом сделают акцент.

– Вы себе такое могли позволить, когда играли?

– У меня такого не было. Я профессионал.

– Писали, что опоздание на неделю обошлось для Вендела в 700 тысяч евро.

– Деньги – последнее, что когда-либо останавливало футболистов. Но за 700 тысяч евро, мне кажется, Вендел бы прилетел даже раньше.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Вендел
Комментарии (3)
subbotaspartak
1770395933
Это он их терпит.
Ответить
Интерес
1770396278
Видимо, это было, но в рублях...
Ответить
FCSpartakM
1770399894
он уже давно не играет на своем уровне. Платить и терпеть - отличный девиз.
Ответить
  • Читайте нас: 