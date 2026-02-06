Аршавин объяснил, почему в «Зените» терпят Вендела

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин оценил ситуацию с Венделом.
- Бразилец приехал на тренировочные сборы с недельным опозданием.
- Его оштрафовали на 700 тысяч евро (60 миллионов рублей). Это рекорд клуба.
- В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 16 матчах.
– Вендел заплатил огромный штраф, чтобы снова опоздать на сборы. Фестивальщик!
– А вы знаете другого Вендела?
– Почему «Зенит» каждый раз ему такое поведение прощает?
– Значит, его профессиональные качества нивелируют это. Когда он не будет полезен для команды, все сразу всплывет и на этом сделают акцент.
– Вы себе такое могли позволить, когда играли?
– У меня такого не было. Я профессионал.
– Писали, что опоздание на неделю обошлось для Вендела в 700 тысяч евро.
– Деньги – последнее, что когда-либо останавливало футболистов. Но за 700 тысяч евро, мне кажется, Вендел бы прилетел даже раньше.
Источник: «Спорт-Экспресс»