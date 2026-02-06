Пономарев – о потенциальном новичке ЦСКА: «Не слишком интересно»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев сомневается в целесообразности трансфера Данилы Козлова из «Краснодара».
«Считаю, что у нас перебор с полузащитниками, их слишком много. Если бы Козлов был нападающим, это был бы другой разговор: форварды в ЦСКА сейчас в дефиците.
Если он действительно атакующий игрок, тогда может быть интересен. А если по стилю это игрок уровня Кисляка и Облякова, то получается одноплановая история – не слишком интересно», – заявил Пономарев.
- 21-летний Козлов в этом сезоне провел 19 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.
- «Краснодар» купил его у «Балтики» летом 2024 года за 1,25 миллиона евро.
- Сообщалось, что хавбек решил сменить команду из-за отсутствия чeткой позиции в составе.
Источник: «Советский спорт»