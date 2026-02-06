Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Пономарев – о потенциальном новичке ЦСКА: «Не слишком интересно»

Пономарев – о потенциальном новичке ЦСКА: «Не слишком интересно»

Сегодня, 18:45
1

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев сомневается в целесообразности трансфера Данилы Козлова из «Краснодара».

«Считаю, что у нас перебор с полузащитниками, их слишком много. Если бы Козлов был нападающим, это был бы другой разговор: форварды в ЦСКА сейчас в дефиците.

Если он действительно атакующий игрок, тогда может быть интересен. А если по стилю это игрок уровня Кисляка и Облякова, то получается одноплановая история – не слишком интересно», – заявил Пономарев.

  • 21-летний Козлов в этом сезоне провел 19 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.
  • «Краснодар» купил его у «Балтики» летом 2024 года за 1,25 миллиона евро.
  • Сообщалось, что хавбек решил сменить команду из-за отсутствия чeткой позиции в составе.

Еще по теме:
Пономарев назвал два клуба, которые поборются за титул в РПЛ: «Зенит», возможно, отпадет» 8
Пономарев отреагировал на требование эстонских клубов исключить Россию из УЕФА 9
Реакция Пономарева на попадание Инфантино в базу «Миротворца»* 3
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Козлов Данила Пономарев Владимир
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1770396235
Уровнем он много ниже обоих упомянутых.Амбициями-возможно, но вот с подтверждением этого на практике пока сложновато.
Ответить
Главные новости
Зимний кубок РПЛ. «Краснодар» разгромил «Зенит» – 3:0!
21:10
6
Раскрыта реальная причина забастовки Роналду
21:09
ФотоАкинфеев вручил Карвальо подарок от ЦСКА
20:57
ВидеоСоболев не забил «Краснодару» с метра в пустые ворота
20:38
8
Семак назвал причину ухода Эраковича из «Зенита»
20:03
2
Роналду – вне заявки «Аль-Насра» во втором матче подряд
19:53
7
Карвальо – о новичке ЦСКА: «Очень сильный защитник»
19:30
ФотоДжорджина с опозданием поздравила Роналду с 41-летием
19:14
Женские юношеские сборные Эстонии и Литвы получили технические поражения за отказ играть с Беларусью
18:58
9
Романцев предложил решение спора о лучшем бомбардире в истории сборной России
18:25
2
Все новости
Все новости
Орлов ответил, сохранят ли Мостовой и Глушенков место в составе «Зенита»
19:45
1
Карвальо – о новичке ЦСКА: «Очень сильный защитник»
19:30
Пономарев – о потенциальном новичке ЦСКА: «Не слишком интересно»
18:45
1
В бразильском клубе одобрили трансфер защитника «Локомотива»
18:39
Романцев предложил решение спора о лучшем бомбардире в истории сборной России
18:25
2
Бубнов – о защитнике «Спартака»: «А чего ему напрягаться?»
17:59
2
Челестини ответил на вопрос о переходе Козлова из «Краснодара» в ЦСКА
17:48
1
Аршавин объяснил, почему в «Зените» терпят Вендела
17:36
3
Заявление РФС о снятии трансферного бана с «Ростова»
17:18
Мэддисон назвал идеального тренера для «Динамо»: «Только он спасет после Гусева»
16:56
8
Кержаков: «Не думаю, что у Слуцкого был бы авторитет перед Халком»
16:29
1
Орлов одним словом охарактеризовал новичка «Зенита»
16:07
3
«Краснодар» продаст вратаря «Оренбургу»
15:57
1
Аршавин ответил на претензии к трансферам «Зенита»
15:47
21
Новые подробности трансфера Козлова из «Краснодара» в ЦСКА
15:37
3
Орлов – о переходе Гонду из «Зенита» в ЦСКА: «Очень противненькая история»
14:59
17
Аршавин – о тренерском штабе «Динамо»: «Получился винегрет»
14:38
6
«Рубин» близок к подписанию 2-метрового вратаря
14:20
3
Аленичев отреагировал на слова президента ФИФА о допуске России
13:53
Орлов назвал главный недостаток Бубнова
13:36
8
Круговой ответил, чем ЦСКА отличается от других клубов
13:13
«Ред Булл» поможет трансферу Сперцяна в АПЛ
12:54
2
Тихонов сказал, когда Батракову и Кисляку нужно уезжать в Европу
12:45
7
Аршавин: «Глобально помочь «Зениту» может Тюкавин, но его не продадут»
12:37
3
Андронов раскрыл, что Миллер запретил говорить на «Матч ТВ»
12:12
17
На «Матч ТВ» сняли запрет в отношении Гонду
12:01
10
Клуб РПЛ может уволить главного тренера вне зависимости от результатов
11:49
3
Названа официальная стоимость трансфера Козлова в ЦСКА
11:38
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 