Пономарев – о потенциальном новичке ЦСКА: «Не слишком интересно»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев сомневается в целесообразности трансфера Данилы Козлова из «Краснодара».

«Считаю, что у нас перебор с полузащитниками, их слишком много. Если бы Козлов был нападающим, это был бы другой разговор: форварды в ЦСКА сейчас в дефиците.

Если он действительно атакующий игрок, тогда может быть интересен. А если по стилю это игрок уровня Кисляка и Облякова, то получается одноплановая история – не слишком интересно», – заявил Пономарев.