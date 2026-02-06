Бубнов – о защитнике «Спартака»: «А чего ему напрягаться?»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о травмированном защитнике «Спартака» Срджане Бабиче.

В октябре серб получил разрыв передней крестообразной связки колена.

Он выбыл из строя как минимум на полгода.

Летом у Бабича истекает контракт со «Спартаком».

– Немного подсдал, нет? Бабич.

– Ну как тебе сказать…

– Как будто бы понял, что в РПЛ не надо там на 110% выкладываться.

– Подожди, а он чего, лучший защитник, ведущий игрок «Спартака» был? Так а чего ему напрягаться, если всe устраивало?