Бубнов – о защитнике «Спартака»: «А чего ему напрягаться?»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о травмированном защитнике «Спартака» Срджане Бабиче.
- В октябре серб получил разрыв передней крестообразной связки колена.
- Он выбыл из строя как минимум на полгода.
- Летом у Бабича истекает контракт со «Спартаком».
– Немного подсдал, нет? Бабич.
– Ну как тебе сказать…
– Как будто бы понял, что в РПЛ не надо там на 110% выкладываться.
– Подожди, а он чего, лучший защитник, ведущий игрок «Спартака» был? Так а чего ему напрягаться, если всe устраивало?
Источник: «Коммент.Шоу»