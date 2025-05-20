Карвальо: «Сборная России сейчас победила бы Бразилию»

Экс-игрок ЦСКА Даниэл Карвальо порассуждал о возможном товарищеском матче между сборными России и Бразилии.

«Хотел бы увидеть матч России с Бразилией, это было бы здорово. Несколько дней назад наш президент здесь был. Мне кажется, Россия и Бразилия сейчас переживают замечательный период дружбы.

Поэтому несмотря на то, что может происходить в других сферах, футбол стоит далеко от каких-либо проблем. Так что такой матч возможен.

Я бы в этом матче поставил на Россию, потому что моя сборная Бразилии сейчас очень плохая. Считаю, Россия бы победила Бразилию.

Наша команда переживает крайне сложное время. Мы сменили 3-4 тренера за год, посмотрим, как получится у Анчелотти. Может, с ним все изменится.

А у России есть качество, хорошие футболисты. Считаю, российский футбол достаточно конкурентоспособный, поэтому одержать победу над Бразилией России вполне по силам», – сказал Карвальо.