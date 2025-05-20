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Карвальо: «Сборная России сейчас победила бы Бразилию»

Сегодня, 17:23
10

Экс-игрок ЦСКА Даниэл Карвальо порассуждал о возможном товарищеском матче между сборными России и Бразилии.

«Хотел бы увидеть матч России с Бразилией, это было бы здорово. Несколько дней назад наш президент здесь был. Мне кажется, Россия и Бразилия сейчас переживают замечательный период дружбы.

Поэтому несмотря на то, что может происходить в других сферах, футбол стоит далеко от каких-либо проблем. Так что такой матч возможен.

Я бы в этом матче поставил на Россию, потому что моя сборная Бразилии сейчас очень плохая. Считаю, Россия бы победила Бразилию.

Наша команда переживает крайне сложное время. Мы сменили 3-4 тренера за год, посмотрим, как получится у Анчелотти. Может, с ним все изменится.

А у России есть качество, хорошие футболисты. Считаю, российский футбол достаточно конкурентоспособный, поэтому одержать победу над Бразилией России вполне по силам», – сказал Карвальо.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Россия Бразилия Карвальо Даниэл
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Комментарии (10)
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nik55
1747753141
что ты куришь ?
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...уефан
1747755262
...отработал заплаченные деньги на 100% обязательно приедет ещё, приглашайте)...
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VVM1964
1747755301
А это как закажем - кто девушку угощает, тот её и танцует !)))...
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Тинез Розоп
1747755785
Забыл добавить , если у них тренер был бы Семак…
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wasnenow
1747756060
Народ, вот вам совет. Не верьте каналам, группам, что продают прогнозы. Есть старый и проверенный сервис. С ними играют многие. 12 лет на рынке. В любом поиске ищите его по фразе: «серебряный прогноз сервис». МАТЧ ТВ о них говорит.
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Desma
1747757119
Если набрать сборную Бразилии с пляжей Копакабаны, Ипанемы и пообещать им кучу денег, то вынесли бы нашу несчастную сборную на раз два.
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alex1951
1747759049
Так в чем проблема? Займись этой темой....Времени навалом ,сам говоришь - дружбаны ,флаг табэ в руки! Тогда и можно судить и об России...а то киргизы,монголии,непалы....)))
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Fandorine
1747760124
Это про хоккей
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