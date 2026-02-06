Заявление РФС о снятии трансферного бана с «Ростова»

В Российском футбольном союзе подтвердили, что с «Ростова» снят запрет на регистрацию футболистов.

Соответствующее решение было принято на заседании палаты РФС по разрешение споров.

«Удовлетворить заявление ФК «Ростов» о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенного в качестве обеспечительной меры по делу ФК «Зенит» vs. ФК «Ростов».

В связи с исполнением ФК «Ростов» решения палаты по разрешению споров по делу ФК «Зенит» vs. ФК «Ростов» снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов с ФК «Ростов», наложенный в качестве обеспечительной меры. ФК «Ростов» имеет право регистрировать новых футболистов», – говорится в публикации.