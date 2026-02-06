Кержаков: «Не думаю, что у Слуцкого был бы авторитет перед Халком»

Экс-форвард «Зенита» Александр Кержаков объяснил, почему петербургский клуб в 2010-х годах отдавал предпочтение иностранным тренерам.
– Как будто бы когда были топ-звeзды в «Зените», то русским тренерам не доверяли и из-за этого приглашали иностранных специалистов. Может быть, это связано с данным фактом?
– Это у руководства надо спрашивать. У нас и не рассматривались тогда российские специалисты. Цель была еврокубки.
Не думаю, что у Леонида Слуцкого был бы авторитет перед Халком. У Валерия Газзаева – я не знаю. Он в ЦСКА мог приструнить любого, как мне кажется, и Кубок УЕФА тому подтверждение.
- С 2002 по 2018 год «Зенит» на постоянной основе тренировали только иностранцы – Властимил Петржела, Дик Адвокат, Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаш, Мирча Луческу и Роберто Манчини.
Источник: ютуб-канал Адама Зубайраева