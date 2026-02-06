Роналду – вне заявки «Аль-Насра» во втором матче подряд

Нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду все-таки не уговорили сыграть с «Аль-Иттихадом».
41-летний португалец не попал в заявку команды на матч 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Он пропустит вторую встречу подряд. Ранее форвард не помог «Аль-Насру» в игре с «Аль-Риядом» (1:0).
- Криштиану устроил забастовку. По его мнению, Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) более лояльно относится к «Аль-Хилялю» и выделяет конкуренту больше денег.
- Он проводит в «Аль-Насре» 4-й год.
- У Роналду 961 гол за карьеру.
- Ему платят более 200 млн евро за сезон.
Источник: твиттер «Аль-Насра»