Роналду – вне заявки «Аль-Насра» во втором матче подряд

Нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду все-таки не уговорили сыграть с «Аль-Иттихадом».

41-летний португалец не попал в заявку команды на матч 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Он пропустит вторую встречу подряд. Ранее форвард не помог «Аль-Насру» в игре с «Аль-Риядом» (1:0).