Роналду – вне заявки «Аль-Насра» во втором матче подряд

Сегодня, 19:53
7

Нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду все-таки не уговорили сыграть с «Аль-Иттихадом».

41-летний португалец не попал в заявку команды на матч 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Он пропустит вторую встречу подряд. Ранее форвард не помог «Аль-Насру» в игре с «Аль-Риядом» (1:0).

  • Криштиану устроил забастовку. По его мнению, Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) более лояльно относится к «Аль-Хилялю» и выделяет конкуренту больше денег.
  • Он проводит в «Аль-Насре» 4-й год.
  • У Роналду 961 гол за карьеру.
  • Ему платят более 200 млн евро за сезон.

Джорджина с опозданием поздравила Роналду с 41-летием
Губерниев высмеял забастовку Роналду 1
Стала известна позиция тренера «Аль-Насра» по забастовке Роналду 1
Источник: твиттер «Аль-Насра»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Иттихад Аль-Наср Роналду Криштиану
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Октавиус
1770396942
можно платить Роналду в 2-3 раза меньше, и тогда высвободятся деньги на усиление состава
Ответить
рылы
1770397968
у аль-насра закончились деньги, о чём давно говорилось. они даже никого не купили этой зимой. всё это очень напоминает мыльный пузырь от канделаки. когда запустили матч тв - она сразу давай делать дорогое шоу. бесполезные выезды телевизионных бригад на третьесортные матчи, типа оренбург-ахмат. а всем же платить надо, размещать в гостиницах. в итоге они просрали пятилетний бюджет за 3 года, о чём я читал на медузе когда-то. газпром был в бешенстве, но убрать эту подстилку тогда не смогли, это случилось гораздо позже. но гайки закрутили, экономия на всём, больше никаких шоу, никаких многочисленных десантов на никому ненужные матчи, никаких новых нарядов на каждый выпуск - все сидят в затёртых до дыр пиджаках, и бабы-ведущие в одних и тех же платьях. вот и аль-наср по тому же пути идёт. им правительство выделило бюджет - стали тратить, как не в себя. а теперь им закрутили гайки.
Ответить
Willson
1770399719
Неожиданно пришла одна мысль. А сам Роналду не мог разве купить для своего клуба какого-нибудь игрока на усиление?
Ответить
Бумбраш
1770400835
Выгнали бы уже эту кристинку-истеричку и купили на высвободившиеся средства пяток игроков
Ответить
