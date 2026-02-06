Орлов назвал главный недостаток Бубнова

Комментатор Геннадий Орлов дал оценку работе футбольного эксперта Александра Бубнова.

«Саша Бубнов – он очень такой… Мне нравится его анализ. Он своеобразный, у него с речью и русским языком много сложностей.

Но то, как он разбирает футбол, мне очень нравится. Он очень справедлив в оценках. И он не просто угадывает – у него расчeт аналитический.

Поэтому к его слову можно прислушиваться, и это хорошо», – сказал Орлов.