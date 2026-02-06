Введите ваш ник на сайте
Орлов назвал главный недостаток Бубнова

Сегодня, 13:36
8

Комментатор Геннадий Орлов дал оценку работе футбольного эксперта Александра Бубнова.

«Саша Бубнов – он очень такой… Мне нравится его анализ. Он своеобразный, у него с речью и русским языком много сложностей.

Но то, как он разбирает футбол, мне очень нравится. Он очень справедлив в оценках. И он не просто угадывает – у него расчeт аналитический.

Поэтому к его слову можно прислушиваться, и это хорошо», – сказал Орлов.

  • Бубнов с прошлого года стал ведущим на «Коммент.Шоу». До этого он несколько лет не был в эфире.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Бубнов Александр Орлов Геннадий
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бумбраш
1770375899
....у него с речью и русским языком много сложностей.... и это нам говорит алдер-тр-бр-вельд...?
Ответить
Alex Flash
1770378458
Теперь они стали обсуждать друг друга. И что же будет дальше?
Ответить
САДЫЧОК
1770380090
Смешно читать мнение Смородской, которая просто так что то говорит или Чердака продажного с Губошлепами или Пономарева с флягой подсвистывающей и мнение и оценками Бубнова Орлова.
Ответить
biber.ru
1770382049
Есть ещё один недостаток, Балтике без анализа двойки ставит (((
Ответить
Бумбраш
1770384443
Теперь ждём как Бубнов разнесет Орлова)
Ответить
Good_win_ФКСМ
1770386244
"...Он своеобразный, у него с речью и русским языком много сложностей.""" это сказал тот, которому маразм и бутылка на постоянной основе мешают внятно и адекватно изъясняться по-русски )))
Ответить
