Орлов назвал главный недостаток Бубнова

Комментатор Геннадий Орлов дал оценку работе футбольного эксперта Александра Бубнова.
«Саша Бубнов – он очень такой… Мне нравится его анализ. Он своеобразный, у него с речью и русским языком много сложностей.
Но то, как он разбирает футбол, мне очень нравится. Он очень справедлив в оценках. И он не просто угадывает – у него расчeт аналитический.
Поэтому к его слову можно прислушиваться, и это хорошо», – сказал Орлов.
- Бубнов с прошлого года стал ведущим на «Коммент.Шоу». До этого он несколько лет не был в эфире.
Источник: «Чемпионат»