Орлов отреагировал на слова президента ФИФА о допуске России

Комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном снятии бана с российских команд.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино признал бессмысленность санкций и заявил о необходимости вернуть Россию в международные турниры.

Отстранение длится почти 4 года – с февраля 2022-го.

Есть вероятность, что вопрос снятия бана будет обсуждаться на ближайшем конгрессе ФИФА, который пройдет 30 апреля в Канаде.

«Дюков в новогоднем поздравлении сказал, что в 2026 году нас вернут в большой футбол. Возможно, конструкция была другой, но на самом деле так по смыслу. Он же общается с Инфантино. Значит, уже почва подготовлена», – заявил Орлов.