Кержаков удивил выбором самого сложного защитника в карьере: «Он просто уничтожал»

Экс-нападающий сборной России Александр Кержаков ответил, против какого защитника ему сложнее всего было играть.

«Самый сложный для меня защитник, который навсегда остался в памяти и всплывает при таком вопросе, – это Владимир Кураев.

Он играл тогда в «Сатурне» в 2001 году. «Сатурн» тогда тренировал Шевчук и всe время ставил против Аршавина Дмитрия Ляпкина, а против меня – Кураева.

Это такой седой чувак, он просто был злой. Сыграл против него игры две-три, но он просто уничтожал», – сказал Кержаков.