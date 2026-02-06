«Оренбург» арендовал воспитанника ЦСКА

«Оренбург» взял в аренду до конца сезона у тульского «Арсенала» полузащитника Тиграна Аванесяна с приоритетным правом выкупа.
«Аванесян – воспитанник ЦСКА, выступал за юношеские команды армейцев, также играл за «Тамбов», «Текстильщик», «Балтику» и тульский «Арсенал». Имеет опыт выступления в составе национальной сборной Армении. Добро пожаловать, Тигран! 🤝» – говорится в сообщении «Оренбурга».
23-летний Аванесян в этом сезоне провел за туляков 18 матчей, забил 1 гол.
- В РПЛ он провел 10 матчей за «Тамбов» и «Балтику».
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.
- Аванесян стал 5-м новичком «Оренбурга» за зиму. Ранее клуб арендовал защитника Алексиса Кантеро у парагвайской «Олимпии», приобрел защитника Джона Паласиоса у «Индепендьенте Медельин», хавбека Дамиана Пэублу у «Институто» и вингера Руслана Куля у «Шинника».
Источник: телеграм-канал ФК «Оренбург»