«Оренбург» арендовал воспитанника ЦСКА

«Оренбург» взял в аренду до конца сезона у тульского «Арсенала» полузащитника Тиграна Аванесяна с приоритетным правом выкупа.

«Аванесян – воспитанник ЦСКА, выступал за юношеские команды армейцев, также играл за «Тамбов», «Текстильщик», «Балтику» и тульский «Арсенал». Имеет опыт выступления в составе национальной сборной Армении. Добро пожаловать, Тигран! 🤝» – говорится в сообщении «Оренбурга».

23-летний Аванесян в этом сезоне провел за туляков 18 матчей, забил 1 гол.