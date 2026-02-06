В Саудовской Аравии недовольны забастовкой Роналду

Саудовские чиновники разочарованы ситуацией с Криштиану Роналду.

41-летний футболист «Аль-Насра» устроил забастовку. Он считает, что Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) более лояльно относится к «Аль-Хилялю» и выделяет конкуренту больше денег.

Саудовцы недовольны протестом нападающего и хотят, чтобы он побыстрее вернулся на поле. Они убеждены, что поведение португальца вредит репутации лиги.

Чиновники удивлены позицией Роналду, поскольку его всегда достаточно поддерживали.