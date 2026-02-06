«Ред Булл» поможет трансферу Сперцяна в АПЛ

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян остается целью «Лидса» в летнее трансферное окно.
Спонсор клуба АПЛ – «Ред Булл» – поможет клубу обойти запрет на сделки с Россией. Для этого австрийская компания сначала оформит трансфер хавбека «Краснодара» в другой клуб из своей системы, а оттуда он уже сможет переехать в АПЛ.
Отмечается, что профиль Сперцяна – возраст, креативность, лидерские качества и стабильность – соответствует долгосрочной стратегии «Лидса» по привлечению игроков. Источники, близкие к игроку, отмечают, что он готов сменить клуб летом.
Стоимость его трансфера может достигнуть 30 миллионов евро.
- 25-летний Сперцян в этом сезоне провел за «Краснодар» 25 матчей, забил 9 голов, сделал 13 ассистов.
- Срок контракта полузащитника сборной Армении с «быками» рассчитан до середины 2029 года.
Источник: TEAMtalk