«Ред Булл» поможет трансферу Сперцяна в АПЛ

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян остается целью «Лидса» в летнее трансферное окно.

Спонсор клуба АПЛ – «Ред Булл» – поможет клубу обойти запрет на сделки с Россией. Для этого австрийская компания сначала оформит трансфер хавбека «Краснодара» в другой клуб из своей системы, а оттуда он уже сможет переехать в АПЛ.

Отмечается, что профиль Сперцяна – возраст, креативность, лидерские качества и стабильность – соответствует долгосрочной стратегии «Лидса» по привлечению игроков. Источники, близкие к игроку, отмечают, что он готов сменить клуб летом.

Стоимость его трансфера может достигнуть 30 миллионов евро.