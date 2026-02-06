«Балтика» готова подписать игрока ЦСКА

«Балтика» готова оформить трансфер левого защитника Михаила Рядно из ЦСКА.
Игрок был на просмотре в калининградской команде, там остались довольны его работой.
«Балтика» при этом решила не сохранять в команде полузащитника греческого «Пансерраикоса» Виктора Румянцева и хавбека «Динамо СПб» Георгия Макарова. Оба футболиста вернутся в свои клубы.
К составу калининградцев, которые проводят сборы в турецком Белеке, также присоединился нападающий Алекс Фернандес. 23-летний вингер будет тренироваться с командой, пока ему не найдут новый клуб. «Балтика» и азербайджанский «Нефтчи», за который бразилец выступал на правах аренды, не рассчитывают на футболиста.
- 20-летний Рядно в этом сезоне провел 1 матч за ЦСКА.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.
- Срок контракта Рядно с ЦСКА истекает 30 июня 2026 года.
Источник: Legalbet