«Балтика» готова подписать игрока ЦСКА

«Балтика» готова оформить трансфер левого защитника Михаила Рядно из ЦСКА.

Игрок был на просмотре в калининградской команде, там остались довольны его работой.

«Балтика» при этом решила не сохранять в команде полузащитника греческого «Пансерраикоса» Виктора Румянцева и хавбека «Динамо СПб» Георгия Макарова. Оба футболиста вернутся в свои клубы.

К составу калининградцев, которые проводят сборы в турецком Белеке, также присоединился нападающий Алекс Фернандес. 23-летний вингер будет тренироваться с командой, пока ему не найдут новый клуб. «Балтика» и азербайджанский «Нефтчи», за который бразилец выступал на правах аренды, не рассчитывают на футболиста.