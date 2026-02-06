Тихонов сказал, когда Батракову и Кисляку нужно уезжать в Европу

Экс-хавбек сборной России Андрей Тихонов считает, что полузащитникам Алексею Батракову и Матвею Кисляку стоит уезжать в Европу при первой возможности.

Батраков выступает за «Локомотив», а Кисляк – за ЦСКА.

«Я думаю, что Алексею Батракову и Матвею Кисляку стоит при первой возможности перебираться в европейские клубы и принимать любые предложения.

Я понимаю, что можно вариться в нашем чемпионате, добиваться определенных результатов, чувствовать себя большой звездой, но все-таки. С одной стороны, можно сказать, что рано, ведь они только начали играть, только засветились.

Посмотрите на Арсена Захаряна, тоже был у нас звездой, там – травмы, непонятно, хочет ли «Реал Сосьедад» отдавать его в аренду. Здесь двоякое впечатление.

Вы вроде бы только начали играть, о вас начали говорить. Вы покажете определенный результат, но это в России. Там все другое. Здесь вас любят, лелеют, обожает пресса, носят на руках. Там такого не будет.

Поэтому если ребята готовы, то надо ехать. Если есть сомнения, то нужно доказывать здесь, играть. Они сыграли только год-полтора на таком уровне. А если сыграешь три-четыре года, то станешь настоящей звездой.

Мы понимаем, что некоторые «выстреливают», здорово играют, а потом уходят в тень. Я считаю, что уезжать нужно. Но если ты психологически готов к этому лично», – сказал Тихонов.