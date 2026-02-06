Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Тихонов сказал, когда Батракову и Кисляку нужно уезжать в Европу

Тихонов сказал, когда Батракову и Кисляку нужно уезжать в Европу

Сегодня, 12:45
7

Экс-хавбек сборной России Андрей Тихонов считает, что полузащитникам Алексею Батракову и Матвею Кисляку стоит уезжать в Европу при первой возможности.

Батраков выступает за «Локомотив», а Кисляк – за ЦСКА.

«Я думаю, что Алексею Батракову и Матвею Кисляку стоит при первой возможности перебираться в европейские клубы и принимать любые предложения.

Я понимаю, что можно вариться в нашем чемпионате, добиваться определенных результатов, чувствовать себя большой звездой, но все-таки. С одной стороны, можно сказать, что рано, ведь они только начали играть, только засветились.

Посмотрите на Арсена Захаряна, тоже был у нас звездой, там – травмы, непонятно, хочет ли «Реал Сосьедад» отдавать его в аренду. Здесь двоякое впечатление.

Вы вроде бы только начали играть, о вас начали говорить. Вы покажете определенный результат, но это в России. Там все другое. Здесь вас любят, лелеют, обожает пресса, носят на руках. Там такого не будет.

Поэтому если ребята готовы, то надо ехать. Если есть сомнения, то нужно доказывать здесь, играть. Они сыграли только год-полтора на таком уровне. А если сыграешь три-четыре года, то станешь настоящей звездой.

Мы понимаем, что некоторые «выстреливают», здорово играют, а потом уходят в тень. Я считаю, что уезжать нужно. Но если ты психологически готов к этому лично», – сказал Тихонов.

  • 20-летний Батраков в этом сезоне провел за клуб 23 матча, забил 15 голов, сделал 6 ассистов.
  • 20-летний Кисляк в текущем сезоне сыграл за клуб в 27 встречах, отметился 5 голами и 5 ассистами.
  • Тихонов за пределами России выступал в тель-авивском «Маккаби» и «Локомотиве» из Астаны.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Кисляк Матвей Батраков Алексей Тихонов Андрей
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Иван Петров 1986
1770372453
Очень много буковок.
Ответить
Император 1
1770373433
Мне кажется, ещё где-то год, может чуть больше здесь поиграть надо
Ответить
гууд
1770377117
больше звучит как фраза из фильма: "БЕГИТЕ ГЛУБЦЫ!"
Ответить
_Marqella_
1770385681
Тихонов сам чего то не уехал а советы раздаёт
Ответить
шахта Заполярная
1770388197
А зачем?
Ответить
zigbert
1770390839
Трудно найти ту грань для определения их готовности играть за рубежом.
Ответить
  • Читайте нас: 