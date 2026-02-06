Введите ваш ник на сайте
  Пономарев назвал два клуба, которые поборются за титул в РПЛ: «Зенит», возможно, отпадет»

Пономарев назвал два клуба, которые поборются за титул в РПЛ: «Зенит», возможно, отпадет»

Сегодня, 09:51
5

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев оценил шансы команд в чемпионской гонке РПЛ в текущем сезоне.

«Краснодар» затих на трансферном рынке, хотя деньги у них должны быть. Не очень комплектуется и «Зенит», не так много игроков они купили зимой. А вот ЦСКА хорошо усилился, команда в абсолютном порядке. «Балтика» же разбазарила человека два-три. Поэтому вся борьба впереди. Будут серьезные разборки.

Я не знаю, почему «Краснодар» не двигается. Почивают на лаврах? Думают, что вывезут на старых позициях? Нет, не вытянут!

Работа на трансферном рынке повлияет на чемпионскую гонку во второй половине. ЦСКА вот хорошо укомплектовался. Купили игрока в нападение, ищем центрального защитника. У армейцев набирается два сильных состава. Я посмотрел их последние матчи. Они составят серьезную конкуренцию.

За чемпионство будут бороться «Краснодар» и ЦСКА, «Зенит» может даже отпадет», – сказал Пономарев.

  • После 18 туров в РПЛ лидирует «Краснодар» (40 очков). Далее расположились «Зенит» (39), «Локомотив» (37), ЦСКА (36), «Балтика» (35).
  • Чемпионат России возобновится 27 февраля.

рылы
1770362160
кони конкретно усилились лусиано. но зенит получил дивеева, что теперь даёт возможность играть без дельфинария в условиях лимита. джон джон, судя по всему, игрок топовый, или вырастет в такового. но явно выше уровня рпл. а если ещё и бесплатный дуран подъедет (точнее, он уже в питере, как известно) - то пономарёв повесится, увидев нашу атакующую группу на схеме перед любой игрой. ну или обосрётся от страха. а если ещё выдать паспорт венделу, который прожил тут больше 5 лет, и имеет право стать гражданином, то не знаю, где полыхнёт сильнее: в доме пономарёва - или в тарасятнике)
Ответить
Красногвардейчик
1770362576
Сейчас на ветерана помои польются, от голубых львов))
Ответить
Интерес
1770369002
Все кто был, те и остались.И у всех свои аргументы.
Ответить
АлексМак
1770369419
очередной бред от этого знатока
Ответить
  • Читайте нас: 