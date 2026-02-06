Пономарев назвал два клуба, которые поборются за титул в РПЛ: «Зенит», возможно, отпадет»

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев оценил шансы команд в чемпионской гонке РПЛ в текущем сезоне.

«Краснодар» затих на трансферном рынке, хотя деньги у них должны быть. Не очень комплектуется и «Зенит», не так много игроков они купили зимой. А вот ЦСКА хорошо усилился, команда в абсолютном порядке. «Балтика» же разбазарила человека два-три. Поэтому вся борьба впереди. Будут серьезные разборки.

Я не знаю, почему «Краснодар» не двигается. Почивают на лаврах? Думают, что вывезут на старых позициях? Нет, не вытянут!

Работа на трансферном рынке повлияет на чемпионскую гонку во второй половине. ЦСКА вот хорошо укомплектовался. Купили игрока в нападение, ищем центрального защитника. У армейцев набирается два сильных состава. Я посмотрел их последние матчи. Они составят серьезную конкуренцию.

За чемпионство будут бороться «Краснодар» и ЦСКА, «Зенит» может даже отпадет», – сказал Пономарев.