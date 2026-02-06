Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Аршавин: «Глобально помочь «Зениту» может Тюкавин, но его не продадут»

Аршавин: «Глобально помочь «Зениту» может Тюкавин, но его не продадут»

Сегодня, 12:37
3

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин считает, что команде нужны новые нападающие.

– Недавно министр спорта Михаил Дегтярев подтвердил ужесточение лимита на легионеров: «Будет пять иностранцев с 2028 года. И точка». У вас есть понимание, что делать «Зениту»?

– Пытаться в него вписаться. Но мы все еще живем в какой-то прострации: вроде как лимит должен измениться, но доносятся только какие-то его очертания.

– А «Зениту» вообще реально вписаться в формулу с пятью иностранцами?

– А есть варианты? Придется. Хочешь или не хочешь – выкручиваться надо.

Александр Соболев на сегодняшний день – единственный нападающий в команде. Это проблема?

– Нужно покупать одного, а лучше двух форвардов.

– Российских?

– Нет. Они все недоступны, кроме одного-двух – Воробьева и Тюкавина.

– Была информация, что Воробьевым интересовались.

– Этого не знаю, но глобально помочь «Зениту» может Тюкавин. При этом забрать его из «Динамо» маловероятно. Даку проще, думаю.

– Вы бы кого выбрали? И сколько готовы были бы заплатить?

– За Тюкавина можно и 20 миллионов евро отдать. Но его же все равно не продадут.

  • 23-летний Константин Тюкавин в этом сезоне провел за «Динамо» 15 матчей, забил 4 гола, сделал 4 ассиста.
  • Срок его контракта с бело-голубыми рассчитан до середины 2030 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Рубин Динамо Зенит Аршавин Андрей Воробьев Дмитрий Тюкавин Константин Даку Мирлинд
Бумбраш
1770376042
Аршавин: "Глобально помочь «Зениту» может только расформирование"
Ответить
САДЫЧОК
1770380386
Тюкавин очень средний футболист, распиаренный как Месси. Его уровень Пердив с приемом мяча спиной к воротам.
Ответить
Чилим.
1770383410
Сначала купите губоукладчик подороже. А потом думайте о Тюкавине.
Ответить
