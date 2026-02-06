Аршавин: «Глобально помочь «Зениту» может Тюкавин, но его не продадут»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин считает, что команде нужны новые нападающие.

– Недавно министр спорта Михаил Дегтярев подтвердил ужесточение лимита на легионеров: «Будет пять иностранцев с 2028 года. И точка». У вас есть понимание, что делать «Зениту»?

– Пытаться в него вписаться. Но мы все еще живем в какой-то прострации: вроде как лимит должен измениться, но доносятся только какие-то его очертания.

– А «Зениту» вообще реально вписаться в формулу с пятью иностранцами?

– А есть варианты? Придется. Хочешь или не хочешь – выкручиваться надо.

– Александр Соболев на сегодняшний день – единственный нападающий в команде. Это проблема?

– Нужно покупать одного, а лучше двух форвардов.

– Российских?

– Нет. Они все недоступны, кроме одного-двух – Воробьева и Тюкавина.

– Была информация, что Воробьевым интересовались.

– Этого не знаю, но глобально помочь «Зениту» может Тюкавин. При этом забрать его из «Динамо» маловероятно. Даку проще, думаю.

– Вы бы кого выбрали? И сколько готовы были бы заплатить?

– За Тюкавина можно и 20 миллионов евро отдать. Но его же все равно не продадут.