Аршавин ответил на претензии к трансферам «Зенита»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин не согласен с критикой в адрес трансферной политики клуба.

Петербургскую команду этой зимой покинули Страхиня Эракович, Жерсон, Лусиано Гонду и Матео Кассьерра.

Пришли в «Зенит» Игорь Дивеев и Джон Джон. Также клуб близок к аренде нападающего Джона Дурана, за которого год назад «Аль-Наср» заплатил 77 млн евро.

– «Зенит» и «Спартак» тратят большие деньги на иностранцев, которых мы даже не успеваем запоминать.

– Не забывайте, «Зенит» еще умеет эффективно продавать и зарабатывать. Всегда попадать с трансферами невозможно. Так у всех клубов.

«Краснодар» купил Перрена – считалось, что это будет отличный трансфер за хорошие деньги. Но за полгода... В первом матче Перрен выглядел ярче, чем сейчас. Так что угадать с приобретениями сложно.

Например, даже в молодежном футболе бывает, что в каком-то клубе игрок ярко себя проявляет, но приходит к нам и садится на скамейку. Кто виноват? Мы? Он? Реально непонятно.

– Кажется, что у «Зенита» стало меньше попаданий по трансферам.

– Влияет текущая ситуация. В больших сделках на продажу Александр Иванович [Медведев] позитивно выкручивался. Сейчас мы живем в нестандартных условиях, к которым трудно приспособиться.

Раньше можно было летать часто и смотреть на игроков вживую. Сейчас стало меньше контакта, меньше возможностей, рынок сужается. Нюансов много.

– Вам не кажется, что «Зенит» и «Спартак» могли бы и изменить свой подход? Например, работать как «Локомотив».

– Так все хотят результата здесь и сейчас. Если изменить подход, то и результаты просядут. Это долгая работа. «Локомотив» собирал эту команду несколько лет, вел игроков долго, тренер их знает.

А взять на российском рынке... Тогда цены будут просто бешеные. «ВТБ» принципиально может не продать Тюкавина в «Зенит» или «Спартак». Даже за 50 миллионов евро. Если сейчас за Акинфеева предложим 100 миллионов, его тоже вряд ли отпустят.

– Акинфеева никогда не отдадут.

– Конечно, причем за любые деньги. А чтобы вырастить молодых таких футболистов, нужно лет 10. И виноваты в этом не академии – просто меньше детей стало заниматься футболом.

И с каждого нужно пылинки сдувать, чтобы к 17-19 годам они что-то показывали. Возможно, они этого и не достойны, но их мало – приходится плясать и танцевать вокруг них.

– С новым лимитом этих танцев станет больше?

– Конечно.