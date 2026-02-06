Введите ваш ник на сайте
Аршавин ответил на претензии к трансферам «Зенита»

6 февраля, 15:47
21

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин не согласен с критикой в адрес трансферной политики клуба.

– «Зенит» и «Спартак» тратят большие деньги на иностранцев, которых мы даже не успеваем запоминать.

– Не забывайте, «Зенит» еще умеет эффективно продавать и зарабатывать. Всегда попадать с трансферами невозможно. Так у всех клубов.

«Краснодар» купил Перрена – считалось, что это будет отличный трансфер за хорошие деньги. Но за полгода... В первом матче Перрен выглядел ярче, чем сейчас. Так что угадать с приобретениями сложно.

Например, даже в молодежном футболе бывает, что в каком-то клубе игрок ярко себя проявляет, но приходит к нам и садится на скамейку. Кто виноват? Мы? Он? Реально непонятно.

– Кажется, что у «Зенита» стало меньше попаданий по трансферам.

– Влияет текущая ситуация. В больших сделках на продажу Александр Иванович [Медведев] позитивно выкручивался. Сейчас мы живем в нестандартных условиях, к которым трудно приспособиться.

Раньше можно было летать часто и смотреть на игроков вживую. Сейчас стало меньше контакта, меньше возможностей, рынок сужается. Нюансов много.

– Вам не кажется, что «Зенит» и «Спартак» могли бы и изменить свой подход? Например, работать как «Локомотив».

– Так все хотят результата здесь и сейчас. Если изменить подход, то и результаты просядут. Это долгая работа. «Локомотив» собирал эту команду несколько лет, вел игроков долго, тренер их знает.

А взять на российском рынке... Тогда цены будут просто бешеные. «ВТБ» принципиально может не продать Тюкавина в «Зенит» или «Спартак». Даже за 50 миллионов евро. Если сейчас за Акинфеева предложим 100 миллионов, его тоже вряд ли отпустят.

– Акинфеева никогда не отдадут.

– Конечно, причем за любые деньги. А чтобы вырастить молодых таких футболистов, нужно лет 10. И виноваты в этом не академии – просто меньше детей стало заниматься футболом.

И с каждого нужно пылинки сдувать, чтобы к 17-19 годам они что-то показывали. Возможно, они этого и не достойны, но их мало – приходится плясать и танцевать вокруг них.

– С новым лимитом этих танцев станет больше?

– Конечно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей
Бумбраш
1770383878
Имбицил,работать просто надо,искать эти самые таланты,а не по блату своих устраивать..конифей за 100 лямов))) реально от чипсов мозги высохли
Ответить
Дубина
1770384831
ЗПРФ!
Ответить
Айболид
1770386085
херр бумПараш несогласен и визжит .
Ответить
ПалкоВводецъ007
1770386511
Свинарня тратит немногим меньше, а болтаются два десятилетия в середняках. Точно антинародный позор. Гыгыгы
Ответить
Volrad777
1770387319
Сейчас топовые школы только у краснодара.
Ответить
Garrincha58
1770387985
Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию постоянно сидит на матч тв и обсуждает кто как и кому нужен какой тренер или какой игрок, но пользы для Зенита от его "деятельности" абсолютно никакой
Ответить
Good_win_ФКСМ
1770390413
– Не забывайте, «Зенит» еще умеет эффективно продавать и зарабатывать.... это он, наверное про то, как мартышку летом купили за 35 млн.евро, а уже зимой назад вернули за 25... и представили это как крутой прибыльный трансфер... бабушкам СПб иЛО расскажи об этом и тем предприятиям, куда мартышек формально трудоустроили после санкций... чтобы обходить их и не сильно ненародное достояние разорить....
Ответить
