Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Раскрыта реальная причина забастовки Роналду

Сегодня, 21:09

Криштиану Роналду игнорирует матчи «Аль-Насра» не только из-за отсутствия усиления состава.

По информации A Bola, 41-летний футболист пошел на конфликт с руководством из-за невыплаты зарплаты.

Причем задержки коснулись не только португальского нападающего, но и других игроков, а также членов персонала.

Роналду не понимает, почему Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) выделяет «Аль-Хилялю» более 70 миллионов евро на зимние трансферы, а «Аль-Наср» остался без усиления состава и без денег на зарплаты.

Форвард пообещал сыграть сегодня с «Аль-Иттихадом», если проблема будет оперативно решена, но долги до сих пор остаются непогашенными.

Еще по теме:
Роналду – вне заявки «Аль-Насра» во втором матче подряд 6
Джорджина с опозданием поздравила Роналду с 41-летием
Губерниев высмеял забастовку Роналду 2
Источник: A Bola
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Роналду Криштиану
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Зимний кубок РПЛ. «Краснодар» разгромил «Зенит» – 3:0!
21:10
7
Раскрыта реальная причина забастовки Роналду
21:09
ФотоАкинфеев вручил Карвальо подарок от ЦСКА
20:57
ВидеоСоболев не забил «Краснодару» с метра в пустые ворота
20:38
8
Семак назвал причину ухода Эраковича из «Зенита»
20:03
2
Роналду – вне заявки «Аль-Насра» во втором матче подряд
19:53
7
Карвальо – о новичке ЦСКА: «Очень сильный защитник»
19:30
ФотоДжорджина с опозданием поздравила Роналду с 41-летием
19:14
Женские юношеские сборные Эстонии и Литвы получили технические поражения за отказ играть с Беларусью
18:58
10
Романцев предложил решение спора о лучшем бомбардире в истории сборной России
18:25
2
Все новости
Все новости
Роналду – вне заявки «Аль-Насра» во втором матче подряд
19:53
7
ФотоДжорджина с опозданием поздравила Роналду с 41-летием
19:14
Губерниев высмеял забастовку Роналду
18:12
2
Стала известна позиция тренера «Аль-Насра» по забастовке Роналду
17:03
2
Лучший бомбардир в истории АПЛ раскритиковал Роналду
15:27
1
В Саудовской Аравии недовольны забастовкой Роналду
13:21
1
В саудовской лиге прокомментировали ситуацию с Роналду
08:25
Роналду поставил жесткий ультиматум в Саудовской Аравии
Вчера, 23:21
5
Президент ФИФА Инфантино поздравил Роналду с 41-летием
Вчера, 22:25
Бензема оформил хет-трик в дебютном матче за «Аль-Хиляль»
Вчера, 21:57
4
Роналду пропустит еще один матч «Аль-Насра»: подробности
Вчера, 20:46
2
Кержаков: «Роналду – это несравнимый с Месси футболист»
Вчера, 13:26
5
ФотоРоналду исполнился 41 год, его поздравил «МЮ»
Вчера, 10:35
1
Фабрицио Романо сообщил, чем закончился демарш Роналду
4 февраля
Роналду может бойкотировать второй матч «Аль-Насра» подряд
4 февраля
1
Пономарев оскорбил Роналду
4 февраля
12
Бензема назвал азиатский «Реал»
4 февраля
В Португалии прояснили ситуацию с демаршем Роналду в «Аль-Насре»
4 февраля
2
Роналду может расторгнуть контракт с «Аль-Насром»: подробности
4 февраля
7
Канте учинил бунт в Саудовской Аравии
3 февраля
3
Роналду пропустил тренировку «Аль-Насра»
3 февраля
2
Сорвался трансфер Канте в «Фенербахче»
3 февраля
Роналду может покинуть «Аль-Наср» летом
3 февраля
3
ФотоБензема сменил команду внутри Саудовской Аравии
3 февраля
4
Забастовка Роналду задерживает три трансфера
2 февраля
1
«Аль-Наср» без Роналду выиграл и сравнялся с лидером чемпионата
2 февраля
1
Роналду нет в заявке «Аль-Насра» – он решил бойкотировать матч из-за конфликта с руководством клуба
2 февраля
2
Роналду блокирует трансфер Бензема
2 февраля
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 