Раскрыта реальная причина забастовки Роналду

Криштиану Роналду игнорирует матчи «Аль-Насра» не только из-за отсутствия усиления состава.

По информации A Bola, 41-летний футболист пошел на конфликт с руководством из-за невыплаты зарплаты.

Причем задержки коснулись не только португальского нападающего, но и других игроков, а также членов персонала.

Роналду не понимает, почему Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) выделяет «Аль-Хилялю» более 70 миллионов евро на зимние трансферы, а «Аль-Наср» остался без усиления состава и без денег на зарплаты.

Форвард пообещал сыграть сегодня с «Аль-Иттихадом», если проблема будет оперативно решена, но долги до сих пор остаются непогашенными.