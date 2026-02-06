Введите ваш ник на сайте
Зимний кубок РПЛ. ЦСКА проиграл «Динамо» в серии пенальти

6 февраля, 17:05
2

ЦСКА потерпел поражение во 2-м туре Зимнего кубка РПЛ.

Армейцы уступили «Динамо» по пенальти после ничьей 1:1 в основное время.

Забитые мячи в активе Максима Осипенко и Максима Воронова. Для зимнего новичка ЦСКА это дебютный гол.

«Динамо» набрало два очка благодаря победе в серии 11-метровых, ЦСКА заработал 1 балл.

Зимний кубок РПЛ. 2 тур
ЦСКА - Динамо - 1:1 (0:0, 1:1, по пенальти 3:5)
Голы: 0:1 - М. Осипенко, 59 (с пенальти); 1:1 - М. Воронов, 71.
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Зимний кубок РПЛ Динамо ЦСКА
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Good_win_ФКСМ
1770389724
с Краснодаром отскочили, с мусоркой уже шара дважды не прокатила...
Ответить
Чилим.
1770392961
Редакторы бомбы: по классике журналистики правильный заголовок: Динамо выиграло у ЦСКА в серии пенальти.
Ответить
