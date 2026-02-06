Зимний кубок РПЛ. ЦСКА проиграл «Динамо» в серии пенальти

ЦСКА потерпел поражение во 2-м туре Зимнего кубка РПЛ.

Армейцы уступили «Динамо» по пенальти после ничьей 1:1 в основное время.

Забитые мячи в активе Максима Осипенко и Максима Воронова. Для зимнего новичка ЦСКА это дебютный гол.

«Динамо» набрало два очка благодаря победе в серии 11-метровых, ЦСКА заработал 1 балл.