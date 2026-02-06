Зимний кубок РПЛ. ЦСКА проиграл «Динамо» в серии пенальти

ЦСКА потерпел поражение во 2-м туре Зимнего кубка РПЛ.
Армейцы уступили «Динамо» по пенальти после ничьей 1:1 в основное время.
Забитые мячи в активе Максима Осипенко и Максима Воронова. Для зимнего новичка ЦСКА это дебютный гол.
«Динамо» набрало два очка благодаря победе в серии 11-метровых, ЦСКА заработал 1 балл.
Зимний кубок РПЛ. 2 тур
ЦСКА - Динамо - 1:1 (0:0, 1:1, по пенальти 3:5)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - М. Осипенко, 59 (с пенальти); 1:1 - М. Воронов, 71.
Источник: «Бомбардир»