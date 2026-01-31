Введите ваш ник на сайте
Орлов сравнил «Спартак» Романцева и современный «Зенит»

31 января, 17:39
4

Комментатор Геннадий Орлов сравнил «Спартак» 1990-х годов и нынешний «Зенит».

«Олег Романцев на днях заявил, что его «Спартак» был на голову сильнее нынешнего «Зенита»? С уважением отношусь к Олегу Ивановичу, к его достижениям, с интересом читаю и слушаю его высказывания.

Наверное, он сравнивал игроков по позициям. Если брать российских футболистов, то в его «Спартаке» исполнители были, пожалуй, посильнее. Целая группа игроков после работы с ним уехала в Европу и там не потерялась. Онопко, Ледяхов, Бесчастных, Карпин, Мостовой, Аленичев...

А каким великолепным плеймейкером был Егор Титов! Он же мог оказаться в «Баварии». Писали про предложение со стороны мюнхенского клуба. Но не сложилось. Так что уровень мастерства был тогда весьма серьезный.

Ну вот вы можете представить, чтобы, допустим, Соболев играл в команде Романцева?! Я – нет.

Понятно, что сложно сравнивать... Разные периоды, эпохи. Но тот «Спартак» Романцева пусть и не взял трофей, однако довольно успешно играл в еврокубках. Вспомните победы над «Реалом», «Аяксом», противостояние с «Интером», – сказал Орлов.

  • «Спартак» с Романцевым выиграл 9 чемпионатов страны.
  • Москвичи остаются самым титулованным клубом России.
  • У «Зенит» в период с 2019 года выиграно 6 чемпионств подряд.

Источник: «Бомбардир»
...уефан
1769873428
..."Эх-ма! Во, времена были! Чапаевские! В смысле, Романцевские!"(с)/адаптация/...
Ответить
zigbert
1769877447
Хорошо что Орлов честно признался в силе романцевского Спартака.
Ответить
subbotaspartak
1769878599
Наверное не всех перечислил...
Ответить
Дубина
1769879378
И птичке даже стало стыдновато за своих блох))) ЗПРФ....
Ответить
  • Читайте нас: 