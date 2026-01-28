Романцев объяснил, почему ему нравится работа Карпина в сборной России

Олег Романцев похвалил главного тренера сборной России Валерия Карпина.
«Для меня его работа приносит удовольствие. Он столько людей показал нам. Мы посмотрели и на молодeжь, и на игроков среднего возраста.
Я бы никогда столько игроков не оценил, если бы не его подход к команде. Это здорово», – сказал Романцев.
- Сборная России с февраля 2022 года отстранена от участия в международных турнирах.
- Карпин говорил, что в условиях бана будет вызывать в национальную команду футболистов не старше 30 лет.
Источник: «Спартак Шоу»