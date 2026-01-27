Аршавин оценил шансы 17-летнего зенитовца заиграть в основном составе

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался об игре полузащитника Даниила Кондакова.

17-летний игрок забил один из голов петербуржцев в контрольном матче с «Шанхай Порт» (6:0).

«Он хороший парень и футболист, хорошо учится в школе – у него светлая голова. Он быстро читает игру и видит. Полгода назад Кондаков тренировался с основной командой. Он несколько раз хорошо открывался, но ему не дали пас.

После тренировки я ему сказал: «Не расстраивайся, я так всю жизнь играл. Только я мог отдать, куда ты открываешься, а когда сам открывался, то мяч редко получал». Он соответствует всем требованиям основного состава, а дальше все зависит от него», – сказал Аршавин.