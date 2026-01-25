Рабинер – о поведении Аршавина: «По-моему, это отвратительно»

Журналист Игорь Рабинер прокомментировал слова бывшего нападающего сборной России Андрея Аршавина, сказанные им в Марокко.

С экс-футболистом сфотографировались возле ресторана «Макдональдс» на трассе по дороге из Касабланки в Рабат. После этого Аршавин сказал на видео: «Я тебе говорил, кто глобал стар, епт. Какие вопросы? В жопе мира и то меня узнали».

«По-моему, это отвратительно. В том числе по сути, потому что в Марокко – древняя культура, а Марракеш, Фес – красивые, непохожие ни на что города, где я был (как и в современной Касабланке, правительственном Рабате, курортном Агадире, который понравился меньше всего) и могу об этом судить.

И Аршавин сказал это не на кухне за бутылкой, а под камеру. Если в Марокко узнают о сказанном и раздуют скандал, Андрей получит его совершенно заслуженно. Потому что за языком надо следить. А если какой-нибудь известный марокканец, у которого совсем другая картина мира, скажет то же самое о России, ему было бы приятно? Допустим, Хакими?

Всегда надо ставить себя на место других людей. И головой думать, прежде чем что-то публично лепить», – написал Рабинер.