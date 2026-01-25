Введите ваш ник на сайте
  • Рабинер – о поведении Аршавина: «По-моему, это отвратительно»

Рабинер – о поведении Аршавина: «По-моему, это отвратительно»

Вчера, 17:11
17

Журналист Игорь Рабинер прокомментировал слова бывшего нападающего сборной России Андрея Аршавина, сказанные им в Марокко.

С экс-футболистом сфотографировались возле ресторана «Макдональдс» на трассе по дороге из Касабланки в Рабат. После этого Аршавин сказал на видео: «Я тебе говорил, кто глобал стар, епт. Какие вопросы? В жопе мира и то меня узнали».

«По-моему, это отвратительно. В том числе по сути, потому что в Марокко – древняя культура, а Марракеш, Фес – красивые, непохожие ни на что города, где я был (как и в современной Касабланке, правительственном Рабате, курортном Агадире, который понравился меньше всего) и могу об этом судить.

И Аршавин сказал это не на кухне за бутылкой, а под камеру. Если в Марокко узнают о сказанном и раздуют скандал, Андрей получит его совершенно заслуженно. Потому что за языком надо следить. А если какой-нибудь известный марокканец, у которого совсем другая картина мира, скажет то же самое о России, ему было бы приятно? Допустим, Хакими?

Всегда надо ставить себя на место других людей. И головой думать, прежде чем что-то публично лепить», – написал Рабинер.

  • 44-летний Аршавин приезжал в Марокко на финал Кубка Африки для съемок передачи FONTour.
  • Он завершил карьеру в 2018 году и сейчас занимает должность заместителя председателя правления по спортивному развитию «Зенита».

Источник: телеграм-канал «РабиНерв»
Россия. Премьер-лига Аршавин Андрей
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1769350680
рабинер нашёл повод похвастаться, где он бывал. такой тупой журналист из бачка, недаром спартач.
Ответить
Дубина
1769350783
Клоун))
Ответить
БеZуМныЙ
1769350936
Можно любую древнюю культуру и красивый город превратить в жопу мира. Пример Дамаск, Бейрут, Алеппо...
Ответить
Цугундeр
1769351684
)) Заскучал гений, заскучал.. Правильно, не Саусём же великий рот полоскать? Для этого литературные рабы есть. А не замахнуться ли нам на Андрея, понимаете ли, м-ммм., нашего Аршавина? И ведь кто-то шекель положил в его протянутую руку?))
Ответить
Интерес
1769352516
Жо?па футбола высказалась в стиле"Ваши страдания-мне до жо:пы".Так что ничего нового.
Ответить
САДЫЧОК
1769354600
Всё равно там жопа мира!
Ответить
Plyash
1769355308
Андрюха , лучше посмотри повнимательней по сторонам , а то от тебя во вне брачии никто уже давно не рожал . Алиментов у тебя на батальон ребят хватит . Удачи .
Ответить
шахта Заполярная
1769359928
Аршавин думает не головой, а головкой.
Ответить
За что бан ?
1769363829
Тута некоторые "народные болельщики" про российский город , ГОРОД=ГЕРОЙ и один из красивийших городов мира и не такое задвигают . Вот и за "родную" Марокко они любого порвать готовы .
Ответить
FWSPM
1769367103
если бы андрюша мог думать головой он был не платил алименты на шестерых детей от трех разных жен
Ответить
  • Читайте нас: 