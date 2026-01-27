Романцев – о врагах «Спартака»: «С каждым годом их появляется все больше»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о разобщенности мнений болельщиков команды по назначению Хуана Карлоса Карседо.

Испанец стал главным тренером команды 5 января. Часть болельщиков считает, что нужно было назначить на этот пост российского специалиста.

«Сейчас уже свершившийся факт – назначили человека [Карседо]. То, что вы сказали, разделились… Ну не надо делиться, сейчас нужно объединиться.

Очень хотелось, чтобы мы все объединились. Вот эта разношeрстность наша, ей только враги наши радуются, а врагов у нас очень много с каждым годом появляется, всe больше и больше», – сказал Романцев.