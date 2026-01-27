Введите ваш ник на сайте
  • Романцев – о врагах «Спартака»: «С каждым годом их появляется все больше»

Романцев – о врагах «Спартака»: «С каждым годом их появляется все больше»

Сегодня, 10:05
11

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о разобщенности мнений болельщиков команды по назначению Хуана Карлоса Карседо.

Испанец стал главным тренером команды 5 января. Часть болельщиков считает, что нужно было назначить на этот пост российского специалиста.

«Сейчас уже свершившийся факт – назначили человека [Карседо]. То, что вы сказали, разделились… Ну не надо делиться, сейчас нужно объединиться.

Очень хотелось, чтобы мы все объединились. Вот эта разношeрстность наша, ей только враги наши радуются, а врагов у нас очень много с каждым годом появляется, всe больше и больше», – сказал Романцев.

  • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 29 очками после 18 туров.
  • Карседо подписал с клубом контракт до середины 2028 года.
  • Он сменил на посту главного тренера красно-белых Деяна Станковича, которого после увольнения временно подменял Вадим Романов.

Источник: ютуб-канал «Спартак Шоу»
Россия. Премьер-лига Спартак Романцев Олег Карседо Хуан Карлос
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Литейный 4 (returned)
1769498936
Не зря спартак прозвали антинародный судейский кб позор России. Гыгыгы
Ответить
САДЫЧОК
1769500241
Это точно становится всё больше врагов. Некоторые умудряются даже в футболке Спартака играть, как сливщик и несущий понос на клуб Глушаков.
Ответить
VVM1964
1769500913
Мы в кругу врагов, они у наших ворот!) Или это другое!...
Ответить
edw7777
1769501745
Враги Спартака в самом Спартаке.
Ответить
subbotaspartak
1769501957
"Ребята, давайте жить дружно..."
Ответить
Good_win_ФКСМ
1769502057
Романцев прав: сейчас уже нужно работать в том составе, что есть, и не слушать разную заднеприводную шваль, что пытается внести раздрай....
Ответить
Цугундeр
1769503957
)) И этот туда-же.. Параноики. Вот потому у вас не врагов больше становится, а друзей меньше...
Ответить
