Генич – о новичке «Спартака»: «Есть слишком много «но»

Сегодня, 01:00
5

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оценил переход Владислава Сауся из «Балтики» в «Спартак».

  • Сумма сделки – около 350 млн рублей.
  • С новичком подписали контракт до 2030 года.
  • Ранее на Сауся всерьез претендовал ЦСКА.

– «Спартак» рискует, подписывая Сауся?

– Я бы не назвал это риском, но мне нравится формулировка Германа Ткаченко, который назвал подобную селекцию и подобное ведение дел «чайка‑менеджмент» – это когда ты что‑то видишь и тут же начинаешь хватать, не проанализировав, не подумав, не просчитав ситуацию…

Мне кажется, что «Спартак» в своих последних трансферах в большинстве случаев действует по принципу какой‑то стихийности. Здесь не проглядывается какая‑то дальновидность, глубокий анализ.

Не сомневаюсь, что внутри академии «Спартака» можно было бы найти игрока с похожими качествами, как у Сауся, и не тратить при этом 350 миллионов рублей. Плюс, личные условия игрока, наверняка какие‑то подъемные и так далее…

Интересный игрок, но есть слишком много «но». Человек сыграл только полгода на уровне премьер‑лиги. Сыграл добротно, качественно, но в очень системной и очень тренерской команде, где у него был свой функционал.

«Балтика» играет совершенно по иным принципам, нежели «Спартак». Играет с другими расстановками, требованиями, вариациями. И, конечно, в этом есть определенный риск.

Может быть, есть ожидание, что Саусь парень молодой, сумеет переформатироваться, переключиться на требования Карседо и заиграть так, как хочется «Спартаку». Но перенасыщение похожих игроков у «Спартака» имеется. Думаю, он чем‑то напоминает Хлусевича в определенный момент. Сейчас там играет Денисов, свой воспитанник. Взяли Самошникова, о котором почему‑то все начали немножко забывать.

В общем, проблема «Спартака» в том, что он как‑то не глубоко подходит к анализу при трансферах. Я не очень понимаю, почему после приобретения Самошникова за пять миллионов евро «Спартак» еще позарился и на Сауся, за которого надо было отдать три с половиной…

Может быть, спартаковское руководство видит лучше. Но пока этот трансфер больше напоминает подход, что просто надо было что‑то сделать.

– Создалось впечатление, что «Спартак» взял игрока по принципу: «плохо лежит – берем»?

– Я бы не сказал, что Саусь плохо лежит. Он играл в «Балтике». Но и у «Спартака» в этой позиции я тоже не видел глобальной проблемы.

Есть Денисов, есть Самошников, который, как мы надеемся, еще пользу «Спартаку» принесет. В конце концов, есть Роман Зобнин, который на этой позиции неоднократно играл, и достаточно неплохо. По‑прежнему есть Хлусевич. Ну то есть прямо острой необходимости приобретения российского игрока на это место я не видел.

Видимо, «Спартак» размышляет несколько иначе. Может быть, не всегда довольны действиями Денисова. Может быть, хотели российского защитника на эту позицию, чтобы было, из кого выбирать…

Но ведь недавно взяли Самошникова. Прошло несколько месяцев, и, видимо, уже постигло разочарование… То есть все очень стихийно. Это действительно такой «чайка‑менеджмент».

На мой взгляд, если бы «Спартак» взял правого защитника, который бы точно сделал разницу, и точно закрыл эту позицию без вариантов, тогда да, вопросов бы не было.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Балтика Саусь Владислав Генич Константин
FWSPM
1769467889
как же надоели эти псевдоэксперты которые вечно несут какую то ахинею!
Ответить
FWSPM
1769468249
какой денисов свой воспитанник? какой то идиот это придумал и все остальные как попугаи начали повторять. Это первое. А второе это просто пародия на футболиста. Человек мем. Поэтому да надо что то делать. Хорошо что это наконец то в руководстве до кого то дошло. Здесь нет никаких но все только за.
Ответить
СПОРТ 21 века
1769476978
Геничу для начала неплохо бы перестать оговариваться, чтобы каждый раз не извиняться. А то всё это начинает походить не на шоу или цирк, а на настоящую безграмотность и некомпетентность. Такое ощущение, что под видом сарказма Константин просто-напросто скрывает свои незнания и истинную глуповатость. А ведь носит очки и вроде с виду выглядит профессором, а по факту интеллект, похоже, не выше, чем у условного одинадцатиклассника...
Ответить
Император Бомжей
1769482070
Лучше бы Генич не заканчивал бухать)) Каждое интервью скучное какое то, без эмоций
Ответить
Бумбраш
1769485921
Упавшая недозвезда пермского футбола - пнх
Ответить
