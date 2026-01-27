Аршавин сказал, как уход Сауся повлияет на «Балтику»

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин оценил ухода полузащитника Владислава Сауся из «Балтики».

Игрок перешел в «Спартак».

«Мне кажется, что «Балтика» должна быть готова, что при хороших результатах из нее будут уходить игроки. Андрей Талалаев наверняка уже нашел футболиста, который ему подойдет. Это рабочие моменты для такого клуба», – сказал Аршавин.