Быстров хочет стать владельцем «Краснодара»: «А «Спартак» и «Зенит» мне не нравятся»

Владимир Быстров ответил, какой клуб РПЛ он бы купил, если бы имел соответствующие финансовые возможности.
«Если бы у меня было 400 миллионов евро, как у Рамоса, я бы выкупил «Краснодар». Мне нравится их академия, нравится как там работают, мне нравится их путь, развитие.
А «Зенит» мне не нравится, потому что мешками покупает иностранцев. Делают ставку только на них.
Мне не нравится «Спартак». Как там играют в лотерею с тренерами каждый год», – сказал Быстров.
- 41-летний Быстров выступал за «Зенит» с 2002 по 2005 год и с 2009 по 2014 год, за «Спартак» – с 2005 по 2009 год, за «Краснодар» – с 2014 по 2017 год.
Источник: Legalbet