Быстров хочет стать владельцем «Краснодара»: «А «Спартак» и «Зенит» мне не нравятся»

Владимир Быстров ответил, какой клуб РПЛ он бы купил, если бы имел соответствующие финансовые возможности.

«Если бы у меня было 400 миллионов евро, как у Рамоса, я бы выкупил «Краснодар». Мне нравится их академия, нравится как там работают, мне нравится их путь, развитие.

А «Зенит» мне не нравится, потому что мешками покупает иностранцев. Делают ставку только на них.

Мне не нравится «Спартак». Как там играют в лотерею с тренерами каждый год», – сказал Быстров.