Реакция фанатов «Спартака» на трансфер Сауся

Болельщики «Спартака» в комментариях реагируют на покупку у «Балтики» полузащитника Владислава Сауся.

«Загубите очередного игрока, как и Самошникова, но это его выбор», – написал Вячеслав Верещагин.

«Сложно представить его позицию на поле, с учетом сегодняшнего состава... Где он будет бегать, вместо кого?» – прокомментировал Натан Лейбниц.

«Теперь бы от Максименко, Денисова избавиться», – написал Дмитрий Сенченков.