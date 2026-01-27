Реакция фанатов «Спартака» на трансфер Сауся

Болельщики «Спартака» в комментариях реагируют на покупку у «Балтики» полузащитника Владислава Сауся.
«Загубите очередного игрока, как и Самошникова, но это его выбор», – написал Вячеслав Верещагин.
«Сложно представить его позицию на поле, с учетом сегодняшнего состава... Где он будет бегать, вместо кого?» – прокомментировал Натан Лейбниц.
«Теперь бы от Максименко, Денисова избавиться», – написал Дмитрий Сенченков.
- В этом сезоне Саусь забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 19 матчах.
- Ранее на него всерьез претендовал ЦСКА.
- «Спартак» сейчас на выходных после 1-го сбора в ОАЭ.
Источник: сообщество «Спартака» в VK