Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Реакция фанатов «Спартака» на трансфер Сауся

27 января, 08:29
13

Болельщики «Спартака» в комментариях реагируют на покупку у «Балтики» полузащитника Владислава Сауся.

«Загубите очередного игрока, как и Самошникова, но это его выбор», – написал Вячеслав Верещагин.

«Сложно представить его позицию на поле, с учетом сегодняшнего состава... Где он будет бегать, вместо кого?» – прокомментировал Натан Лейбниц.

«Теперь бы от Максименко, Денисова избавиться», – написал Дмитрий Сенченков.

  • В этом сезоне Саусь забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 19 матчах.
  • Ранее на него всерьез претендовал ЦСКА.
  • «Спартак» сейчас на выходных после 1-го сбора в ОАЭ.

Еще по теме:
Бубнов вынес вердикт футболисту «Спартака»: «Зачем его взяли?» 1
Игрока «Спартака» назвали «настоящим киллером» 2
Саусь раскрыл Карседо секреты Талалаева перед матчем «Балтика» – «Спартак» 5
Источник: сообщество «Спартака» в VK
Россия. Премьер-лига Спартак Саусь Владислав
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бумбраш
1769492826
Бомбадыр,ты окончательно деградировал
Ответить
andr45
1769493408
Так, Вячеслав Верещагин умер в 2005 году(
Ответить
lek!
1769495026
На счёт Максименко соглашусь , подняв обе руки . Уже несколько лет он тянет команду вниз.
Ответить
rash1959
1769497777
Удивляет (скорее уже НЕ удивляет) позиция всех "экспердов", да и сайта бомба особенно. До подписания верещали - какой отличный трансфер делает Спартак. Как только подписали эти же доброжелатели в один голос запели - зачем он нужен и т.п. Такое впечатление, кто то дёрнул тумблер в другое направление, и вся бомбардирская канализация потекла вспять.
Ответить
FWSPM
1769515643
и действительно на чьем же месте он будет бегать? дайте подумать
Ответить
алдан2014
1769516624
Кого ещё не цитировали? Васю Пупкина забыли
Ответить
Главные новости
«Как же я устал»: Круговой – после ничьей ЦСКА с «Рубином»
09:20
3
Спасение «Зенита», потеря ЦСКА, нападение на топ-судью РПЛ и другие новости
00:51
1
Тренер ЦСКА отреагировал на грязное поведение Рейса в матче с «Рубином»
00:33
5
«Вы издеваетесь, что ли?»: Мостовой – о пенальти в матче РПЛ
00:24
3
Олейников отреагировал на выходку «Рубина», назвавшего его чушпаном
00:18
6
Примера. «Реал» крупно победил в дерби (4:1), у Мбаппе 2+1
Вчера, 23:59
Игдисамов прокомментировал ничью ЦСКА с «Рубином»
Вчера, 23:49
1
Матч РПЛ завершился массовой дракой
Вчера, 23:38
2
Семак сформулировал, что не так с Глушенковым
Вчера, 23:15
1
РПЛ. ЦСКА в меньшинстве удержал ничью с «Рубином» (1:1)
Вчера, 22:47
27
Все новости
Все новости
Семак заявил, что с судьями матча «Зенит» – «Локомотив» «будут разбираться»
09:44
Шварц прокомментировал драку «Динамо» с «Оренбургом»
09:37
Босс «Рубина» прокомментировал инцидент с Олейниковым
09:32
Прогноз Генича на матч «Спартак» – «Ростов»
09:17
Игдисамов прокомментировал ничью ЦСКА с «Рубином»
Вчера, 23:49
1
Матч РПЛ завершился массовой дракой
Вчера, 23:38
2
ВидеоБосс «Динамо» одним прилагательным описал гол Окишора «Оренбургу»
Вчера, 23:26
Семак сформулировал, что не так с Глушенковым
Вчера, 23:15
1
Галактионов объяснил поражение «Локо» от «Зенита»
Вчера, 22:59
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:47
РПЛ. ЦСКА в меньшинстве удержал ничью с «Рубином» (1:1)
Вчера, 22:47
27
В «Динамо» прокомментировали переезд на «РЖД Арену»
Вчера, 22:24
2
Известен примерный срок дисквалификации Рейса из ЦСКА
Вчера, 22:13
5
Ахметзянов: «Тренеры «Динамо» вели себя колхозно»
Вчера, 21:59
5
Рабинер прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
Вчера, 21:43
ФотоИгрок ЦСКА получил красную карточку и толкнул судью
Вчера, 21:19
17
Новая информация о Марсьяле в ЦСКА
Вчера, 21:10
3
Врач ЦСКА рассказал о ситуации 40-летнего Акинфеева
Вчера, 20:52
6
РПЛ. «Динамо» с трудом победило «Оренбург» на «РЖД Арене» (1:0) и поднялось на 2-е место
Вчера, 20:29
5
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:27
Тренер «Зенита» заявил, что в пользу команды не поставили «очевидный пенальти»
Вчера, 20:23
6
Игрок «Зенита» пожаловался на судейство после победы над «Локо»
Вчера, 20:16
1
Карседо попросит отпустить фанатов «Спартака» пораньше с работы
Вчера, 19:58
13
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
Вчера, 19:55
1
ФотоКукуян грубо нарушил протокол ВАР
Вчера, 19:48
19
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Рубин»: 12 сентября 2026
Вчера, 19:33
2
ФотоЦСКА увековечил память Перхуна
Вчера, 19:29
Семак прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
Вчера, 19:10
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+