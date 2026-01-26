Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Генич назвал единственную позицию, требующую усиления в «Спартаке»

Генич назвал единственную позицию, требующую усиления в «Спартаке»

Вчера, 22:44
1

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич проанализировал состав «Спартака».

– Как думаете, на какие позиции стоит болельщикам «Спартака» еще ждать усиления в этом сезоне?

– Думаю, на позицию правого атакующего вингера. Все‑таки это совсем не позиция Ливая Гарсии. Солари вроде что‑то нащупал, но как нащупал, так, может быть, это и пропадет. Какой‑то стабильности у Солари нет. И самое главное – нет КПД, стабильных результативных действий.

Слева, окей, есть Маркиньос, но вот сейчас Бонгонда может уйти. Потому мне кажется, что «Спартаку» было бы неплохо рассмотреть игрока именно в эту зону. Все остальные позиции, как кажется, у «Спартака» более‑менее закрыты.

Внутри своего ресурса нашли левого защитника Дмитриева. Может быть, это было эпизодически в первой части сезона. Но учитывая, что в «Спартаке» не особо верили в Мангаша, который обыгрывает сейчас «ПСЖ», и если не особо верят в Рябчука, то, может, есть резон рассмотреть еще кого‑то на позицию крайнего защитника.

Я бы, может, в перспективе еще подумал о вратаре. Максименко не всегда выручает, хотя и есть хорошие матчи. Есть Помазун… В целом приличный и качественный вратарь. Но я бы все равно в эту сторону посмотрел.

Может, не первостепенно. Но если бы «Спартак» взял Бориско, который себя прекрасно проявил, какая‑то логика бы прослеживалась.

Но в целом у «Спартака» добротный и качественный состав. Как кажется, главная задача «Спартака» – сохранить лидеров. Лидеров, на которых есть спрос. Того же Маркиньоса, того же Барко.

Потому глобально не вижу, какие позиции зимой еще надо было бы конкретно усилить, чтобы команда действительно вышла на какой‑то новый уровень и добавила стабильности. Только вингера. Атакующий вингер «Спартаку» бы не помешал.

  • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 29 очками в 18 турах.
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 11 баллов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Генич Константин
odessakmv
1769478728
по традиции - главный тренер.... а Помазуна давно нужно было сделать основным вместо этого толстого мешка
