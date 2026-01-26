Галактионов прояснил будущее Пруцева в «Локомотиве»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил, пытался ли «Спартака» зимой вернуть Данила Пруцева из аренды.
– Насколько реально выкупить Пруцева у «Спартака»?
– Мы бы этого хотели. У высшего звена руководителей есть четкое понимание, что он нужен «Локомотиву». Дальше это вопрос уже переговорного процесса.
– Правда, что «Спартак» хотел вернуть его зимой, а Пруцев сказал, что хочет остаться в «Локомотиве»?
– Да, это была твердая позиция игрока. Мы с Даней разговаривали на эту тему. Он заверил меня, что этот остаток времени точно проведет в «Локомотиве». Ему очень нравится команда, партнеры, требования, штаб и коллектив.
Мы разговариваем на одной волне, на одном языке в футбольном и человеческом планах.
- Рыночная стоимость Пруцева – 5 миллионов евро
- В составе «Локомотива» он забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 17 матчах.
Источник: «Это футбол, брат!»