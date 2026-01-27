«Локомотив» ведет переговоры об аренде игрока в клуб второй Бундеслиги

«Локомотив» готов отдать защитника Марка Мампасси в бесплатную аренду в «Айнтрахт» из Брауншвейга до конца сезона.

У клуба второй Бундеслиги будет право необязательного выкупа футболиста за 150 тысяч евро плюс 30 тысяч, если он сыграет до лета в 60% матчей.

Разногласия остаются по поводу зарплаты Мампасси. В «Айнтрахте» настаивают, что «Локомотив» должен взять на себя половину зарплаты защитника, которая составляет 4 миллиона рублей в месяц.