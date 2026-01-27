Карасева не позвали на сбор судей УЕФА

Российский судья Сергей Карасев не примет участия в сборе судей УЕФА, который в этом году пройдет со 2 по 5 февраля на Кипре.
На такие сборы зимой приглашают арбитров, которые будут работать на играх клубов и сборных во второй части сезона.
Карасев в последний раз тренировался с коллегами из других европейских стран в сентябре 2023 года, когда приезжал на сбор в Женеву. Не исключено, что для российского арбитра, которому в июне исполнится 47 лет, 2026-й станет последним годом нахождения в списках рефери ФИФА и УЕФА.
- В общей сложности в занятиях на Кипре примут участие 84 рефери из элитной и первой групп УЕФА, а также 16 видеоарбитров. Больше всего представителей у Испании (10 человек), Италии (9), Германии (8) и Англии (6). Как и в 2025-м, кроме мужчин приедут судьи-женщины.
- Также на Кипре пройдут вводные курсы для рефери, впервые включенных в лист ФИФА и получивших право обслуживать международные матчи в 2026 году.
Источник: «Спорт-Экспресс»