Мнение Аршавина по трансферу Сауся в «Спартак»

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался об игре полузащитника Владислава Сауся.
Хавбек перешел из «Балтики» в «Спартак».
«Он перешел в большой клуб, его карьера движется вверх. В детском футболе он играл атакующего игрока. Сначала десятку, затем правого полузащитника. Для большого футбола он пригодился в качестве крайнего защитника. Его выносливость и быстрая скорость подошли Талалаеву.
Там он играл в пять защитников, в «Спартаке» их будет четыре. Здесь могут возникнуть нюансы, но если что‑то не получится в обороне, то он всегда может сыграть справа или в центре полузащиты», – сказал Аршавин.
- 22-летний Саусь в этом сезоне провел за «Балтику» 19 матчей, забил 1 гол, сделал 2 ассиста.
- Сумма трансфера составила 350 миллионов рублей.
Источник: «Матч ТВ»