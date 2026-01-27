Мнение Аршавина по трансферу Сауся в «Спартак»

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался об игре полузащитника Владислава Сауся.

Хавбек перешел из «Балтики» в «Спартак».

«Он перешел в большой клуб, его карьера движется вверх. В детском футболе он играл атакующего игрока. Сначала десятку, затем правого полузащитника. Для большого футбола он пригодился в качестве крайнего защитника. Его выносливость и быстрая скорость подошли Талалаеву.

Там он играл в пять защитников, в «Спартаке» их будет четыре. Здесь могут возникнуть нюансы, но если что‑то не получится в обороне, то он всегда может сыграть справа или в центре полузащиты», – сказал Аршавин.