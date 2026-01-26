Семак оценил состояние прогулявшего сбор Вендела

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал возвращение Вендела в строй.

Сообщалось, что бразильского полузащитника оштрафовали на 700 тысяч евро (60 миллионов рублей).

Это рекордный штраф в истории клуба.

В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 16 матчах.

Прогулявший часть сбора игрок сегодня вышел на замену в товарищеском матче с «Шанхай Порт» (6:0).

– Как оцените форму Вендела? Это его первый товарищеский матч на сборах.

– Форма идет ему, она к лицу (улыбается). Я думаю, на сегодняшний день ему хватит 30 минут. Завтра он будет тренироваться, послезавтра будет тренироваться, пока все отдыхают. В принципе, я думаю, что он будет готовиться, работать для того, чтобы делать наши общие дела.

– Если можно уточнить по Венделу. Тренироваться он будет с кем-то из тренеров или по индивидуальной программе?

– Конечно, с тренером. Те игроки, которым нужно тренироваться, будут отдыхать значительно меньше, у них будет всего один выходной день, а остальное время будут работать.