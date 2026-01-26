Саусь раскрыл позицию, на которой будет играть в «Спартаке»

Новичок «Спартака» Владислав Саусь сообщил на клубном ютуб-канале, что будет в команде правым защитником.
– Ты играл «десяткой», вингером, латералем. На какой позиции тебя видят в «Спартаке» при схеме с четырьмя защитниками?
– Да, сказали, что видят меня крайним защитником. Вот, я, в принципе, не против, ответил: «На какую позицию поставите, там и буду играть». Сказали, что рассматривают меня правым защитником.
Я не против. Мне удобно играть там, где я могу приносить пользу команде.
- В этом сезоне Саусь забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 19 матчах.
- Ранее на него всерьез претендовал ЦСКА.
- «Спартак» сейчас на выходных после 1-го сбора в ОАЭ.
Источник: «Чемпионат»