Саусь раскрыл позицию, на которой будет играть в «Спартаке»

Новичок «Спартака» Владислав Саусь сообщил на клубном ютуб-канале, что будет в команде правым защитником.

– Ты играл «десяткой», вингером, латералем. На какой позиции тебя видят в «Спартаке» при схеме с четырьмя защитниками?

– Да, сказали, что видят меня крайним защитником. Вот, я, в принципе, не против, ответил: «На какую позицию поставите, там и буду играть». Сказали, что рассматривают меня правым защитником.

Я не против. Мне удобно играть там, где я могу приносить пользу команде.